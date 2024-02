Top Chef VIPanunció que ya comenzó el esperado proceso de repechaje, en donde los primeros eliminados de la competencia tendrán la opción de volver al espacio.

La competencia se realizará entre el día lunes y miércoles de la semana próxima, en donde las ex Gran Hermano, Trinidad Cerda, Jennifer “Pincoya” Galvarini y el actor Raimundo Alcalde, sumado al nuevo eliminado de este domingo, buscarán un cupo en el espacio que conduce Cristián Riquelme, en donde deberán someterse a la rigurosa evaluación del jurado compuesto por Fernanda Fuentes-Cárdenas, Sergi Arola y Benjamín Nast.

Además de los ex participantes, estarán los cuatro nuevos postulantes Gissella Gallardo, Máximo Menem Bolocco, Marcial Tagle y Chris Fetterman conocido también como Gringo Mode On, de los ocho rostros que buscan ingresar al espacio, solamente cuatro lo lograrán.

¿Qué pasó en el último capítulo de Top Chef VIP?

La primera eliminada de esta semana es Paulina Nin, luego que su preparación no convenció al jurado, al momento de conocer la noticia, la presentadora señaló que está conforme con la decisión.

“Es lo que corresponde, una vergüenza. Una tremenda clase magistral, con una receta espectacular, no se puede presentar así. Hay que asumir, estoy enojada conmigo, con la situación. Estoy cansada y estresada, está bien, estoy nominada”.

Carlyn se transformó en la segunda participante en zona de peligro, luego de presentar buñuelos crudos, un error que la dejó cerca de la eliminación. “Disculpen lo crudo. Hice lo mejor que pude y con amor”.

Mientras que el tercer puesto aún está por definirse.

El divertido momento entre Jordi y el jurado

Al momento de presentar sus buñuelos como parte de su prueba de eliminación que consistía en postres fritos, un comentario de Jordi Castell hizo reír al jurado, El fotógrafo presentó su plato y señaló: “Están inspirados en el hiperrealismo. Me quedaron exquisitos. Es la receta clásica. Me pasé un poco en el zapallo, porque me gusta que se sienta dulce”.

“Dije: ‘¿Cómo los hago muy deformes para que quede una cosa muy Salvador Dalí? Está inspirada en el Parque Güell”, agregó, mientras que el chef Sergi Arola reaccionó inmediatamente, “¡Perdón! ¡Perdón! Ahí tengo que entrar yo. El Parque Güell no es de Salvador Dalí, es de Antonio Gaudí”.

“¡Uy que me caí, ahí sí que me caí!”, señaló entre risas Castell, agregando: “Lógicamente, hice un chamullo con lo de Salvador Dalí, y mira cómo me salió el tiro por la culata. ¡Qué vergüenza!”.

Revisa el capítulo más reciente a continuación