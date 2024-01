Un nuevo programa se tomará las noches de CHV y es que Top Chef VIP, el conocido programa de cocina, se suma a la parrilla del canal y trae a varios famosos a competir por un millonario premio.

Y es que el programa trae a bastantes famosos a competir en la cocina frente a tres imponentes jueces que los ponen a prueba todos los días. Serán 14 los participantes que competirán por el premio y así demostrar ser el mejor en la cocina.

Uno de estos participantes es Raimundo Alcalde o conocido simplemente como Rey Alcalde, descubre aquí quién es el conocido famoso que estará presente en la competencia y que podremos ver el domingo en Top Chef VIP.

¿Quién es Raimundo Alcalde?

Raimundo Alcalde es un actor chileno de 32 años de edad. El actor nació en las afueras de Rancagua en la Región del Libertador Bernardo O’Higgins.

El también influencer estudió actuación en The Lee Strasberg Theatre & Film Institute y hizo cursos de improvisación en Mineápolis en Minnesota en los momentos en que vivió fuera de Chile durante cuatro años.

Y es que finalmente el actor luego de vivir durante cuatro largos años en Estados Unidos volvió a Chile en el año 2015 y tuvo su primera aparición en la TV chilena en 2016 con una participación en “Once Comida” de TVN.

También participó en “El Camionero” también de TVN y aquí encarnó a Pablo Kaulen y termina siendo pareja de Marcela Flores, el personaje de Denise Rosenthal.

Otra de sus teleseries fue “Amar a Morir” también en TVN durante 2019, aunque las grabaciones se dieron en 2018. Asimismo también tuvo una participación en “La Jauría” la serie chilena de misterio de PrimeVideo.

Además de ser conocido en el mundo de la actuación el joven también cuenta con su propia marca de ropa, la que fundó en 2020 y también es creador de contenido fitness y de fisiculturismo en sus redes sociales.

Gran experiencia

Rey habló con RedCarpet y nos contó detalles sobre su experiencia hasta ahora en Top Chef VIP y es que en esta destacó que encuentra que sus compañeros son muy buenos y que se lleva bien con todos.

Asimismo también comentó que ha sido un sube y baja de emociones en sus primeras semanas de competencia.

“Ha sido un sube y baja. Partí la primera semana, cocine un par de cosas no muy buenas y claro me trataron pésimo. O sea te destruyen como lo que hiciste en la cocina, como que uno le pone ganas, le pone cariño, te dicen ‘¿qué son estas papas? ¿qué? este pollo no lo voy a probar ¿tú lo probaríai?’ y yo cómo ‘lo como todo los días’ y uno queda como lastimado porque uno en verdad se esforzó“, mencionó.

A pesar de esto destacó que actualmente ya no le afecta tanto el tema y que puede manejar mejor la frustración de la competencia.

Otra de las cosas que mencionó es que se dio cuenta de que no sabe nada de cocina.

“Mira hace un mes yo te hubiera dicho que le pegaba a la cocina pero ahora te digo que no tengo pico idea de lo que hago. Me dí cuenta de que no sabía nada de cocina o sea soy bueno para seguir recetas entonces me puedo manejar si sigo al pie de la letra algo pero me di cuenta que no tengo… O sea mi hermana me pasó una receta que hice para la Divina Comida y me quedo increíble (…) pero después llegó acá y de repente tenemos que cocinar ‘ya cocina tal cosa con tal cosa’ y yo digo ‘ya ¿y la receta no me la pasan?’ y no, tienes que sabertela“, mencionó.

Puedes revisar el video de la entrevista a Rey Alcalde a continuación: