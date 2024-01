Top Chef Vip, la nueva competencia culinaria de Chilevisión está por comenzar y ya reveló a los participantes que componen su esperada primera temporada, la cual será conducida por el actor Cristián Riquelme y tendrá en el panel de jueces a los reconocidos chefs Fernanda Fuentes, Benjamín Nast y Sergi Arola.

Entre las participantes se encuentra Anita María Muñoz, la recordada “zapallito italiano” quien participó en distintos programas de entretención mostrando su talento en el baile.

Anita María Muñoz y su ingreso a Top Chef VIP

En conversación con Red Carpet, la recordada bailarina entregó detalles de esta nueva etapa en su carrera televisiva. “Afortunada, cuando me llamaron salte en una pata. Tantos años sin televisión y volver a la casa de Chilevisión que me vio nacer, que me hizo popular, conocida y querida. Estoy feliz”.

También se refirió a la viralización de su debut en televisión en el programa Extra Jóvenes el año 1999. “Ella es Anita María Muñoz, tiene 25 años y viene de la gran comuna de Maipú”, es parte del audio que ha sido replicado por miles de personas en todo el mundo a través de Tiktok.

“Las redes sociales me revolvieron a la vida, me hicieron nacer de nuevo. Entonces, orgullosa de que todo el mundo quiera ser ‘Anita María Muñoz. Que mucha gente haya hecho mi viral, aportó a que hoy este en este gran programa y estoy demasiado feliz”.

Acerca del panel evaluador integrado por los chefs Fernanda Fuentes, Benjamín Nast y Sergi Arola, Anita señaló: “Los jueces son cosas seria, yo siempre digo uno siempre bonita, nunca ‘inbonita’. Pero acá no sirve de nada hacerse la bonita, porque aquí te critican tu plato.

“Son estrictos, son bravos. Ahora ustedes los ven sonreír y buena onda, pero mentira, nos destrozan, yo ya he llorado lo que no he llorado en 20 años”, señaló entre risas.

Acerca de como ha sido la relación con los ex participantes. “Hasta el momento todos somos amigos y hermanos, pero cuando nos toque eliminar… la que se va a armar en esta casa de cocina, te lo encargo. Tienen que ver el programa porque nos amamos, nos queremos, pero cuando haya eliminación… va a arder Troya“, expresó.

Revisa sus declaraciones a continuación

¿Cuándo se estrena Top Chef Vip?

El programa de competencia culinaria se estrenará por las pantallas de Chilevisión este domingo 14 de enero a las 22:30 horas. Mientras que también se transmitirá un react del primer capítulo conducido por Felipe Sánchez y Rodrigo “Gallina” Avilés, el cual se emitirá por Youtube y Twitch.