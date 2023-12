La Cabaña finalmente llegó a la pantalla y se prepara para estrenar su tercer capítulo, el cual tendrá a 4 conocidos rostros compartiendo juntos durante 48 años en un lugar remoto.

El programa conducido por Karen Doggenweiler, tiene distintas dinámicas, dirigidas por ella, en donde los participantes entregan detalles sobre distintos momentos personales y laborales, generando momentos emotivos y divertidos.

En el primer capítulo estuvo presente Camila Recabarren, Daniela Aránguiz, Hugo Valencia y Flor de Rap, mientras que en el segundo los participantes fueron José Antonio Neme, Katherine Salosny, Francisca Merino y Berta Lasala.

Por lo mismo, muchos se preguntan cuáles serán los famosos que estarán presentes en el nuevo capítulo que llegará a la pantalla este viernes a partir de las 22:00 horas.

¿Quiénes son los invitados de hoy en La Cabaña?

En el nuevo episodio estarán la periodista Gisella Gallardo; Macarena Sánchez, animadora y presentadora de televisión; el conductor de TV y actual panelista de Tal Cual, José Miguel Viñuela, y el conductor de La Hora de Jugar, Joaquín Méndez.

Las confesiones en el nuevo capítulo

En una nueva dinámica, los invitados respondieron el Tag de Amigos, en donde revelaron divertidos momentos y entregaron inesperadas confesiones, entre alguna de las preguntas se encontraban “quién es la más desordenada”, “quién es la más extrovertida”.

Sin embargo, la inesperada confesión llegó de la mano de Gisella Gallardo, luego de que la pregunta “quién es la más probable que termine en la cárcel“, entregará un dato que causó la risa de los presentes y que tiene que ver con su ex pareja, el exfutbolista y comentarista nacional, Mauricio Pinilla.

“Yo no, no hecho nada”, le señaló a Macarena, mientras que ella responde: “La que dice eso, es la que termina (…) Decían que ella le ponía chips a las zapatillas de Mauricio”, a lo que Gisella agregó: “se supone que esto salió de una amiga mía, súper buena amiga, y es una de las razones por las que me separé”.

En otra dinámica, tras ser consultada sobre si el ex seleccionado nacional la apoya económicamente, la periodista señaló que él no está muy bien económicamente. “Se lo han cagad* mucho”.

Le comentó a Joaquín Méndez que las deudas rondan los 900 millones de pesos. “Mi cuñado, al que fuiste a su casa en Rapel, se lo recagó. Amigos de él, que 200 por allá, 200 por acá, negocios”.

“Llegó a Chile y se las quiso dar de empresario. Él se supone que se metió, pero nunca firmó papeles, nunca firmó nada. Y le pasó plata, le pasó plata, deudas, $900 millones más o menos”, revelando que nunca recibió de vuelta su dinero.

¿Cuándo se estrenan los capítulos de La Cabaña?

El nuevo programa de entretenimiento de Mega estrena nuevos capítulos todos los viernes a partir de las 22:25 horas.