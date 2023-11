Podemos Hablar, el programa de conversación de Chilevisión, comenzó su esperada nueva temporada, en donde conocidos rostros estarán presente en el espacio que conduce Jean Philippe Cretton, para conversar sobre distintos aspectos de su vida laboral y personal.

El capítulo de este viernes quien conduce el espacio es el animador Julián Elfelbein en reemplazo de Cretton.

¿Quiénes son los invitados de este viernes en Podemos Hablar?

Entre los rostros que estarán presentes se encuentra la actriz, conductora y panelista de televisión, Francisca García-Huidobro; el periodista Rafael Cavada; la medallista de oro, Francisca Crovetto, y el cantante nacional Oscar “Lolo” Peña.

¿A qué hora se estrena?

El nuevo episodio del programa se estrena a las 22.15 por las pantallas de Chilevisión.

Francisca García-Huidobro y Gran Hermano

La “dama de hierro” de la televisión, es actualmente una de las panelistas del programa de competencia Gran Hermano Chile, en donde habló sobre distintos jugadores y que le parece la participación de Sebastián Ramírez en el espacio.

“A mí me pasa con Sebastián que no me causa gracia, y lo dije, lo he dicho en vivo y en directo en Gran Hermano. No me da risa, no me parece divertido lo que hace. No creo que deba ser tratado como un cabro chico, porque es un gallo de 37 de años, que tiene, creo, 6 realities en el cuerpo”, señaló Fran.

“No me da risa, me parece un gran manipulador. Un súper personaje de reality, súper, yo en eso no me confundo. Pero a mí, como espectadora, porque yo he decidido ver Gran Hermano como una espectadora más, no me da risa”, agregó.

“Si estuviéramos en quinto básico, sí sería el malo del curso, el pesadito del curso, el hincha pelotas del curso, que siempre tiene amigos, porque es el popular. Además, el tipo tiene muy buena pinta, eso no lo vamos a negar”.

Luego se refirió a la actitud del conocido chico reality dentro del encierro. “Cómo diría mi hijo, es un zorrón; lo que pasa es que yo creo que los zorrones no deberían tener más de 23 años y este gallo tiene 37, ya es como un zorrón viejo”.

“Él tiene la capacidad de sacarte los choros del canasto. Las veces que estuvo en el estudio también tuvo un par de actitudes muy desagradables, mal educadas, es un tipo que nunca se queda quieto. Se para, rompió dos vasos, se cayó dos veces de la silla”, expresó.