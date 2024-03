La Cabaña se prepara para estrenar su tercer capítulo, el cual tendrá a 4 conocidos rostros compartiendo juntos durante 48 años en un lugar remoto.

El programa conducido por Karen Doggenweiler, tiene distintas dinámicas, dirigidas por ella, en donde los participantes entregan detalles sobre distintos momentos personales y laborales, generando momentos emotivos y divertidos.

¿Quiénes son los invitados de este viernes?

Quienes estarán en el episodio de hoy son la ex participante de Amor a Prueba y Doble Tentanción, Julia Fernandes; la modelo cubana Lisandra Silva, y los actores Sebastián Layseca y Francisco Dañobeitia.

La separación de Sebastián Layseca y Carmen Gloria Bresky

El actor entregó detalles de su quiebre con la también actriz Carmen Gloria Bresky tras 20 años juntos. “Está súper bien mi corazón“, señaló, para luego agregar: “Para una historia tan larga es más o menos reciente, pero también suficiente tiempo para ir dando vuelta”.

“Siempre hay un desgarro, pero ya está, estamos los dos viviendo historias distintas”, expresó. Asimismo, señala que “en nuestros tiempos es un gran logro tener un matrimonio que dure 19 años”.

“Uno tampoco puede entrar en la desesperación y decir que las cosas son en este momento y no van a volver a ser. Ya existió y fue un gran amor”.

Julia recuerda el terrible accidente con Ignacio Lastra

La influencer entregó detalles del violento accidente que sufrió con quien era su pareja en ese momento, el modelo Ignacio Lastra, en donde volcaron mientras viajaban en auto, el cual posteriormente se incendió. “Entregué toda la plata que yo tenía a un hospital que no era mi deber, a un auto que yo no debería pagar, a una persona que se pasó tres luces rojas”.

“Yo me vi pobre, con 22 años, sola y en un país que no era el mío. Juzgada”, reveló Fernandes, para luego agregar que la familia de Ignacio le pidió que no regrese a verlo al hospital. “No fue mi culpa”, señaló.