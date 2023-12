Gran Hermano Argentina comenzó su nueva edición con inéditos personajes. 10 hombres y 10 mujeres conforman “la casa más famosa del mundo” ubicada en el país trasandino. Asimismo, hay una mujer que ha llamado bastante la atención por su personalidad y presentación, nos referimos a Rosina Beltrán, modelo, influencer y personal trainer uruguaya.

Además, no solo entregó su personalidad a la pantalla, sino que también declaró que revolucionaría Gran Hermano.

¿Quién es Rosina Beltrán?

Mucha expectación ha causado el ingreso de la joven al programa. El conductor del reality firmó diciendo “recuerden este tuit”. La captura del perfil de Instagram es de Rosina Luna Beltrán, modelo y conductora uruguaya que ingresó al encierro. “Soy la uruguaya que va a entrar a revolucionar la casa de Gran Hermano”.

“Me llamo Rosina pero me gusta que me digan Luna y tengo 26 años”, comenzó diciendo y continuó: “Soy la uruguaya más loca de todas, ya me van a conocer. Soy divertida, graciosa, auténtica, transparente, digo lo que pienso, soy muy extrovertida. Soy una persona que siempre digo ‘nací sin filtro’, digo lo que pienso como lo siento, como me sale en el momento”.

“Dentro de la casa no quiero vagos. Soy personal trainer, amo hacer ejercicio. Estoy todo el día re manija, 24 horas y quiero tener a todos los chicos y chicas entrenando conmigo. Los voy a enloquecer”, relató en su casting y siguió: “Detesto las etiquetas, no me etiqueto como heterosexual, como bisexual, simplemente soy como soy”. Sobre ingresar a Gran Hermano, Rosina afirmó que algo que le va a jugar a favor es el carisma que tiene: “Creo que me voy a poder comprar a todos los jugadores”.

¿Por qué los demás podrían discutir con Rosina?

Cuando se le preguntó cuáles serían los posibles conflictos que tendría con los demás en la casa, dice que cree que por ser muy impulsiva “eso en la convivencia, quizás, choca un poco”. “Miro desde chica Gran Hermano”, contó y dio a conocer que participó en otro reality en su país en el que no llegó a ganar: “Me quedé con ganas de ganarlo. Voy por este Gran Hermano con toda. Apróntense porque llega la uruguaya a revolucionar la casa”, aseguró sobre el final de su video.

¿Quién fue el último ganador Gran Hermano Argentina?

El último ganador de Gran Hermano fue Marcos Ginocchio, quien compitió con el los demás finalistas, Nacho Castañares y Julieta Poggio en un cierre que ha quedado en la memoria de los televidentes.