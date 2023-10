Tierra Brava llegó a la pantalla con un capítulo lleno de emoción, risas y competencias, pero además se presentó a un nuevo integrante del espacio que sorprendió a los televidentes. Un conocido ex participante de reality será parte de la competencia, pero no como participante.

José Gutiérrez, conocido como “El Huaso”, llegó a la hacienda de Tierra Brava, en donde se reencontró con sus ex compañeros de encierro Pamela Díaz y Junior Playboy y además se presentó con los participantes, explicándoles el rol que tendrá durante la competencia.

En la hacienda en donde viven los participantes hay animales que los competidores deben cuidar, para ello, el “Huaso“, será el capataz que le enseñe todo lo que deben hacer.

¿Qué hará el capataz de Tierra Brava?

El ex “Pareja perfecta” es oriundo de Codegua, de la Región del Libertador Bernardo O´Higgins, señaló a T13.cl que su “rol va a ser representar bien al huaso y a la vida rural… y no reírse del huaso, sino que reírse con el huaso, además de, obviamente, interactuar con los participantes y ponerles las reglas claras de quién es el capataz, quién les da las órdenes todas las mañanas y potenciarlos para que sean buenos para la pega de campo”.

“Es importante que ellos puedan sacar sus propios productos de la tierra y obviamente de los animales también, como los huevos de las gallinas o la leche de las vacas”, añadió.

El ex participante de realitys, actualmente se dedica al turismo rural. “Yo tengo un complejo turístico en Codegua, de tres hectáreas, con quinchos, piscinas con toboganes y alojamientos”, para luego agregar: “Yo siempre he dicho que el reality, para quien lo viva, es una experiencia cortita y adrenalínica y hay que aprovecharla siempre. Yo lo pasé muy bien en ‘Pareja Perfecta’, pero después, los que no nos dedicamos a la tele, nos desaparecimos… y ahora vuelvo por ‘Tierra Brava’, en este nuevo rol y feliz”.