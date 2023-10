Canal 13 no se quisó quedar atrás y volvió con un nuevo reality “Tierra Brava”, que se estrenó este domingo y fue la competencia directa de Gran Hermano de Chilevisión. Durante el primer episodio de se conocieron los participantes en una hermosa playa de Perú.

A diferencia del reality show de Chilevisión el de Canal 13 tiene competencias en equipo para obtener inmunidad y regalías durante su estadía en la casa, en la primera competencia los competidores tuvieron que trasladar una plataforma con una antorcha desde el mar hasta la orilla, para eso tuvieron que lanzarse desde un barco en medio del mar.

¿Quiénes componen los equipos en Tierra Brava?

Revisa a continuación los equipos de Tierra Brava

Equipo Rojo: Puro Juego

Junior Playboy, Camilisima, Shirley Arica, Luis Mateucci; Eva Goméz, Futuro y Camila Arismendi

Equipo Verde: Pequeños Gigantes

Jonathan, Guarén, Azzart Maveth, Pamela Díaz, Simón de la Costa, Fabio Agostini y Miguelito

¿Qué equipo ganó la competencia en Tierra Brava?

Luego de una exigente prueba el equipo rojo ganó la prueba, sin embargo, quedó descalificado ya que Luis Mateucci incumplió unas de las reglas de la competencia por lo que hizo perder a su equipo.

Como líder Luis nominó a Camilisima, quién se convirtió en la primera nominada para dejar la competencia de Canal 13. Luego al llegar a la casa la joven se acercó al argentino para saber sus razones del por qué la nominó.

“yo no quiero que te vayas” le dice Mateucci, a lo que Camila responde “entonces porque me nóminas si no quieres que me vaya, eso es lo que no entiendo Lucho. Júrame que no quieres que me vaya”.

“No Cami estás loca, te lo juro y voy a tratar de hacer todo lo posible para que vos no te vayas, aparte yo no soy quién para querer que vos te vayas” finalizó Mateucci.