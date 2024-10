¿Ganar o Servir? se encuentra viviendo una etapa crucial en su transmisión en donde cada vez queda menos para conocer quién será el gran ganador del espacio.

Actualmente solo 10 participantes siguen en competencia, Pangal Andrade, Oriana Marzoli, Luis Mateucci, Gala Caldirola, Faloon Larraguibel, Pancho Rodríguez, Facundo González, Dani Colett, Raimundo Cerda y Botota, esto luego de la inesperada salida de Fran Maira, quien renunció al espacio.

Esta noche se vivirá la última competencia por equipos, pero además, se conocerá quién es el primer participante que asegura su paso a la semifinal.

El primer semifinalista de Ganar o Servir

En el avance del nuevo capítulo, Karla Constant señaló a los participantes: “Esto va a cambiar para siempre las reglas de ‘¿Ganar o Servir?’. El público ha tomado una decisión a través de sus votos, y hoy les comunicaremos al elegido o elegida que se ha convertido, gracias a los televidentes, en el primer semifinalista”.

“Esa persona además va a ser Señor o Señora hasta esa instancia, lo que le hará más llevadera su estadía en el reality”.

Revisa el avance a continuación

Según las filtraciones, Oriana sería la primera participante en asegurar su puesto en la fase final del programa por decisión del público.

La despedida de Fran Maira

En la última competencia de eliminación Fran, Faloon, Oriana y Botota se encontraban en zona de peligro, pero el voto del público salvó a la ex Gran Hermano y la española del duelo final.

Botota perdió el duelo, por lo tanto, debía abandonar la casona. Sin embargo, en ese momento, Fran Maira alza la voz y revela su renuncia al espacio, señalando que siente que ya cumplió un ciclo.

“En estos últimos días he sentido que mi mente y mi corazón no están aquí. Creo que lo he dado todo y más, he creado una historia muy linda, y todos tenemos un ciclo y un fin… y creo que éste es el mío”, explicó.