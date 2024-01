El pasado mes de noviembre los rockeros chilenos recibieron una importante noticia, ya que la icónica banda “Mr Big” anunció un concierto de despedida en nuestro país y nada más y nada menos que acompañados de Sebastian Bach, la voz original de Skid Row.

Si eres fanático del rock ochentero en RedGol te invitamos a conocer todos los detalles de este mega concierto, si quedan entradas disponibles y a cuánto.

¿Quedan entradas disponibles? Mr Big y Sebastian Bach traen lo mejor del hard rock a Chile

El concierto de Mr Big y Sebastian Bach se realizará el próximo viernes 3 de mayo del 2024 a partir de las 20:00 horas de Chile en el Teatro Caupolicán , recinto ubicado en la calle San Diego 850, comuna de Santiago.

Si aún no posees entrada, déjame decirte que estás de suerte porque la venta de entradas para este gran concierto de rock sigue abierta en las zonas de cancha y tribuna a través del sistema Puntoticket y ¡con descuento incluido!

Así es, porque actualmente se ofrece un descuento del 15% por “Especial Navidad”, quedando el valor de las entradas para ver a Mr Big y Sebastian Bach de la siguiente manera:

Palcos: $74.750 (agotadas) .

. Cancha normal: $57.500.

Cancha descuento: $50.000.

Tribuna: $40.250.

Tribuna descuento: $35.000.

Mr Big se despide de Chile con su gira “The BIG Finish”

Este concierto se enmarca en la despedida de los escenarios de Mr Big, banda de hard rock formada en 1988 en Los Angeles, Estados Unidos.

La banda liderada por Eric Martin junto Billy Sheehan, Paul Gilbert y Matt Starr, interpretará su icónico álbum “Lean Into It”, lanzado en el año 1991 y que los lanzó a la fama con clásicos como “To Be With You” y “Just Take My Heart”.

Además, se espera un homenaje a Pat Torpey, baterista fundador del cuarteto que falleció el pasado 2018.

Mr Big no viene solo y uno que sabe de grandes escenarios es Sebastian Bach. El canadiense viene con una gran historia a su espalda, siendo el vocalista original de Skid Row, banda con quienes participó en los más grandes éxitos, lanzando Skid Row (1989), Slave to the Grind y Subhuman Race (1995), entre otros discos.

Se espera que Bach haga una mixtura entre los éxitos de su anterior banda y los grandes temas de su carrera solista, donde ha lanzando un total de seis discos desde el año 1999.