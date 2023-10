Un nuevo Cyber Day se vive en nuestro país y con ello muchas tiendas lanzan sus productos con diversos descuentos para así lograr que los chilenos puedan adquirir sus ítems favoritos a precios rebajados.

Pero ahora se ha llegado más allá ya que Puntoticket, la ticketera nacional, ha decidido lanzar algunos grandes descuentos para algunos de sus shows que quedan para este año.

Muchos shows y grandes artistas con descuentos

El Cyber llegó con todo y por tres días Puntoticket desveló bastantes descuentos para algunos de sus show más destacados de lo que queda del año y no solo en Santiago sino que en variados recintos del país.

Revisa a continuación la lista de shows destacados que tienen descuento en sus shows:

Beck

Luego de 10 años de su última visita, Beck vuelve a Chile con un concierto en el Teatro Caupolicán el 28 de noviembre de 2023. Las entradas para el show del estadounidense están con hasta un 30% de descuento durante estos tres días.

Cabe destacar que Banco de Chile tiene un descuento del 30% en todos sus tickets y por el Cyber Day Puntoticket habilitó un 20% de descuento en todos sus tickets.

Puedes encontrar las entradas disponibles para el show ingresando AQUÍ.

Aitana

Aitana viene a Chile con un show único en el marco de su gira Alpha Tour, presentándose en el Movistar Arena el próximo 13 de diciembre. La española también tiene tickets en descuento para su show con un 30% en todos las entradas disponibles.

Puedes adquirir tus entradas para el show ingresando AQUÍ.

Carly Rae Jepsen

Carly Rae Jepsen llega a Chile por primera vez con un show en el Teatro Coliseo el próximo 28 de noviembre, mismo día que se presenta Beck en Chile. La cantante detrás de Call Me Maybe aún tiene entradas disponibles las que se encuentran 20% de descuento.

Puedes encontrar los tickets ingresando AQUÍ.

Danna Paola

Danna Paola arriba en Chile con su EXT4515 TOUR y se presentará en el Movistar Arena el próximo 7 de noviembre y sus tickets se encuentra con 30% de descuento para que compres tus entradas y disfrutes del show.

Recuerda que puedes encontrar tus entradas ingresando AQUÍ.

Milenia Festival

El festival de Metal se realizará en el Espacio Riesco el próximo 14 de octubre y reúne a bandas como Evanescence, Candlebox, Steel Panther y más. Puedes encontrar sus entradas en Puntoticket con un 20% de descuento ingresando AQUÍ.

Además de los show ya mencionados hay bastante artistas del género urbano que tienen grandes descuentos para sus show y no solo eso sino que también obras de teatro, fiestas de música electrónica y más. Puedes revisar la lista completa de shows con descuentos en el siguiente link AQUÍ.