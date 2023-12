Un impactante conflicto se generó entre el cantante nacional “Jordan 23” y su tío y ex manager, Marco Freddy Carrasco, ya que tras una serie de acusaciones de alto calibre en redes sociales, la polémica dio un nuevo giro y llegará a tribunales, luego de que el artista presentó una demanda por injurias y calumnias graves en contra de su ex trabajador.

Tras ser despedido por el artista urbano, cuyo nombre real es Jordan Carrasco, Marco Carrasco realizó fuertes acusaciones en su contra, la cual incluyó la presunta producción de pornografía infantil.

En su cuenta de Instagram, el ex mánager escribió: “Me retiro con la frente bien en alto y dejo a la ficha del maleanteo. Agradecido que le di todo desde el minuto cero, pagué video y lo hice famoso. El cual nunca reconoció que fui yo, su tío Markito quien dio todo por él”.

Las acusaciones de Marco Carrasco

“Dejen de seguir al pedófilo que le sacaba foto a sus propios hermanos sin ropa. Por esto tiene causa y su madre, que lo dejó tirado a los 3 años, le está tapando todo porque ahora tiene plata“. Escribió el ex manager a través de sus redes sociales.

Tras esto, el artista urbana alzo la voz y anunció acciones legales en contra de su tío por el concepto de “injurias y calumnias graves y con publicidad“, además de publicar un documental en el que entrega detalles de cómo se le vinculó a ese delito.

Según señala el documento, el 2026, Jordan fue detenido en un procedimiento por el delito de robo con intimidación, tras ser periciado, la policía encontró un celular, de propiedad de su madre, en la cual habían fotos de las vacaciones familiares, con su familia e hijos, ambos menores de edad.

A pesar de que el ministerio público pidió investigar el material por concepto de pornografía infantil, el artista fue declarado absuelto y declarado inocente.

“Dichas fotografías a juicio del ministerio público y policías fueron catalogadas como material pornográfico infantil, situación que fue investigada, con el resultado de la INOCENCIA del señor Carrasco Morales, al no ser material PORNOGRÁFICO, esto, mediante sentencia judicial”, señala el documento.

Jordán 23 y el despido de su manager

A través de sus historias de Instagram, el artista reveló los motivos del despido. “quiero que todos sepan que al Markito (mi ex manager), tuve que echarlo por doméstico. Me robó cualquier millones cuando me fui para España y está haciéndose el wn para no pagar, por eso me está haciendo toda esta escena”.

“me tiras la wea de mis hermanos sabiendo la fábrica que me hicieron para dejarme en cana y no pudieron”, agregó.

Declaración de la pareja de Jordan 23 ante acusación de agresión

La jornada de este viernes también se viralizó un video en donde aparece el cantante junto a Milla, su pareja, en donde la sujeta y la lleva al interior de un domicilio. Tras su difusión, Milla, se refirió a lo sucedido, señalando que no es un video actual y que está fuera de contexto, agregando que el artista jamás la ha agredido.

“En relación al video que se encuentra en las redes, donde se ve una discusión mía con el Jordan, la cual es una discusión antigua, yo no tengo 6 meses en ese video, yo recién tengo 7 meses, es imposible, y está totalmente fuera contexto. La discusión es real, pero Jordan nunca me levantó la mano”, señaló.

“Él estaba evitando que yo reaccionara de una mala manera contra otra persona que se encontraba afuera de la casa. No entiendo con qué fin realiza la difusión de este video, son temas personales de nosotros que ya se encuentran resueltos”, expresó.

“Queda claro que el ex mánager de Jordan está tratando de dañar su imagen a toda costa, y si él realmente estuviera en contra de todas las acciones que dice que el Jordan ha cometido, ¿Por qué decide hacer todo esto público ahora luego de su desvinculación de la compañía y no fue capaz de hacerlo antes? Eso quiere decir que no es tan bueno como él lo dice”, expresó.