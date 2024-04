Kidd Voodoo, el reconocido artista urbano nacional, compartió su molesta a través de sus redes sociales, luego de que su participación en el Festival Party Ceo, no resultó de la forma que esperaba, señalando que su show debió acotarse debido a las condiciones.

El evento se realizó este viernes 12 de abril en el Arena Hipódromo Chile, en donde artistas como Pablo Chill-em Princesa Alba, Nickoog clk, Ithan Ny y Dani B también eran parte del line up.

La molestia de Kidd Voodoo

A través de sus redes sociales, el artista detrás de hits como “Tú me mientes”, “Diablita”, “Linda” y “Escarlata”, escribió: “Primero que todo mis sinceras disculpas a todo quien venía hoy a ver mi show completo en @partyceo.chile, tristemente mi equipo y yo solo pudimos darles 20 minutos de este”.

Asimismo, agregó que buscará compensar a los asistentes de alguna manera. “Me moveré pronto para hacer algo free por la zona, pero primero hay que aclarar un par de cosas”, comenzó señalando en su publicación de Instagram”.

El artista señaló que debió terminar su show debido a las condiciones, en donde personas de su equipo debieron asistir a personas del público. “Directo al grano. Estoy muy triste por esto, no entiendo, ¡¿cómo pueden hacer un festival para 20k personas sin agua ni seguridad?! ¿Por qué digo eso? Porque fue mi seguridad personal quien me ayudó con la gente que se estaba desmayando”.

“Detuve mi show todo el tiempo que pude sin ninguna duda. Ustedes pagan un ticket, ustedes quieren ver un show bueno de parte de nosotros, lo mínimo que les puede tener es un lugar donde al menos les vendan agüita”.

“Tristemente, cuando me expresé sobre esto, me cortaron el sonido y preferí no continuar”, añadió, explicando sus razones para no continuar en el escenario.

