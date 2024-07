Hace algunos días, el arquitecto y comunicador Federico Sánchez, se convirtió en blanco de las críticas de los cibernautas luego realizar una viral entrevista con un joven tiktoker, en donde calificó sus preguntas de “básicas y pencas“.

En el registro, el joven le preguntó sobre los autos del evento en el que se encontraban y cuál le parecía el mejor, ante lo cual, Sánchez no le respondía directamente y durante la conversación, le hizo algunas indicaciones.

“La pregunta es un instrumento a través del cual se logra ver. Si usted hace preguntas malas, fomes, básicas, pencas, las respuestas van a ser malas, fomes básicas y pencas”.

“No, no, no, esta entrevista no va a resultar lamentablemente, lleguemos hasta aquí y el resto lo tiene que averiguar la gente”. Esta reacción no le gustó a los cibernautas, quienes lo criticaron ampliamente a través de las redes. A días de lo ocurrido, Sánchez utilizó sus redes sociales para disculparse por lo ocurrido.

Las disculpas de Federico Sánchez

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram Sánchez señaló: “Todos tenemos malos días, todos cometemos errores y yo no soy la excepción. Este video es para pedirle disculpas a Sebastián; para pedirle disculpas públicas porque efectivamente me equivoqué”.

“Fui un pesado y no corresponde. También es para pedirle disculpas a todos quienes se sintieron decepcionados”, comienza señalando.

“Porque de verdad, efectivamente me equivoque. Aprendí muchísimo y en ese sentido doy las gracias. Te doy las gracias Sebastián y a todos los que escribieron, ojalá recibas estás disculpas, son sinceras”.

Revisa el registro a continuación

El joven comentó la publicación de Federico señalando: “Un honor escuchar esto Fede. Disculpa aceptada ojalá haya buena onda en un futuro. Una disculpa también por no contestarle, le cuento más al privado, saludos”.

Hace algunos días, en conversación con Chilevisión, Sebastián comentó: “Cuando se ve que me quita el micrófono me sentí pasado a llevar. No le tomó el peso a mi entrevista, yo creo que dijo ‘este es un cabro chico más'”.

Revisa la controvertida entrevista a continuación