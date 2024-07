Una repudiable situación se vivió en redes sociales. Y es que el arquitecto Federico Sánchez se hizo viral en las redes debido a una pésima actitud que tuvo con un joven creador de contenido.

El video que se subió a la plataforma de TikTok logró hacerse viral, pero no por su contenido sino que por la mala actitud del arquitecto con el joven y es que se mostró de manera desagradable con el que le estaba haciendo la entrevista.

Recibe grandes críticas

El rostro de CityTour es apasionado por los autos, es por esto que acostumbra a concurrir a eventos automovilísticos. Fue precisamente en este contexto que un joven quiso entrevistar al arquitecto y hacerle unas pocas preguntas para así subirlo a sus redes sociales.

El joven trató de hacer un “ping-pong“, algo muy común en Tiktok, en que se responden preguntas de forma rápida y divertidas. Lamentablemente, esto no le funcionó con Federico Sánchez y es que desde el momento uno el arquitecto tuvo poca voluntad para responder e incluso fue irrespetuoso.

Una de las cosas que se vio más fue que el rostro televisivo se dedicó a interrumpir en varias ocasiones al joven y no respondió a lo preguntado.

“Cuatro segundos ya… siete segundos, yo creo que esto no va a resultar, te queda la mitad del tiempo“, comenta en el video constantemente con ganas de irse.

“Estamos preguntando a la gente cuál es el mejor auto del evento, estamos acá con…“, comentó el joven para hacer el video con una respuesta desagradable de parte de Sánchez. “No tengo idea, perdí la memoria hueón“.

“Soy muy malo para los rankings, no sé hacerlos, o si no me había dedicado a la ingeniería comercial, no tengo respuesta“, respondió más adelante con mala actitud otra vez.

“Tení que hacer otro tipo de preguntas, si usted hace preguntas fomes y pencas las respuestas van a ser fomes. Esta entrevista no va a resultar, lamentablemente. Lleguemos hasta aquí y el resto lo tienen que averiguar la gente, hasta aquí llegamos“, mencionó al final para dejar al joven hablando solo.

Revisa el tan comentado video de Federico Sánchez

En el momento en que se hizo viral la entrevista, los comentarios y críticas hacia el arquitecto no fueron buenos. Y es que mientras tanto, los usuarios alababan al joven por mantener una buena actitud y disposición para con Sánchez a pesar de sus comentarios y malos tratos.

Muchos otros comentarios, de personas que se han topado con Federico Sánchez o incluso recibieron clases de él en la universidad, recalcaron que la actitud del rostro televisivo es siempre así con todas las personas.