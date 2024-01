“Mean Girls” es una comedia adolescente icónica que fue lanzada en 2004, escrita por Tina Fey y cuyo estreno lanzo la carrera de reconocidas actrices de Hollywood, quienes dejaron su marca en la pantalla grande tras el éxito atemporal de la cinta.

La producción que se robó el corazón de millones de televidentes trata la historia de Cady Heron (Lindsay Lohan), una joven que se traslada a una escuela secundaria después de ser educada en África.

Cady se ve inmersa en el competitivo y a veces cruel mundo de los cliques estudiantiles, especialmente en el grupo popular conocido como las “Plásticas”, lideradas por Regina George, interpretada por Rachel McAdams.

Por lo mismo, tras cumplir 20 años desde el estreno de la cinta y a pocas horas de que el revival, Mean Girls: El Musical, llega a la pantalla gran de en los cines chilenos, muchos se preguntan qué pasó con las protagonistas tras el estreno de la cinta.

¿Cómo se ve el elenco de Chicas Pesadas hoy?

Lindsay Lohan / Cady Heron

En la aclamada película, Lindsay interpetó a Cady Heron, la nueva alumna que llega desde África y que se une a las plásticas para sabotear a la líder, Regina.

Después de Mean Girls, Lohan protagonizó películas como Just My Luck (2006), Georgia Rule (2007), I Know Who Killed Me (2007), Machete (2010) y The Canyons (2013).

En televisión, Lohan tuvo papeles recurrentes en Ugly Betty y la serie británica Sick Note y protagonizó a Elizabeth Taylor en la película Lifetime de 2012 Liz & Dick (2012).

Después de una ausencia de la pantalla, Lohan regresó en una comedia romántica navideña de Netflix de 2022, Falling for Christmas, seguida de otra comedia romántica de Netflix, Irish Wish (2023).

En 2022, Lohan se casó con el financiero Bader Shammas. En marzo de 2023, Lohan reveló que estaban esperando su primer bebé; quien nació en julio.

Rachel McAdams / Regina George

Regina George es la reina de escuela, la más popular y la que decide el orden jerárquico del resto de los alumnos en la escala social. La líder de las plásticas, ve su lugar debilitarse tras la llegada de Cady.

Después de Mean Girls, la carrera de McAdams explotó. Protagonizó grandes producciones, desde The Notebook (2004) y Wedding Crashers (2005) hasta Midnight in Paris (2011) y Spotlight (2015), por la que obtuvo una nominación al Oscar. También protagonizó un papel principal en la segunda temporada de True Detective de HBO.

En 2022, McAdams repitió su papel de la Dra. Christine Palmer en la secuela de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. También protagoniza la adaptación cinematográfica de Are You There God? de Judy Blume, Soy yo, Margaret (2023).

Amanda Seyfried/Karen Smith

La ingenua Karen es parte de las plásticas, en donde tiene un talento especial: Puede predecir el clima con sus senos.

Tras su gran participación en la película, la actriz continuó su trabajo en series y televisión, en donde fue una de las protagonistas de la producción de larga duración, Big Love, seguido de papeles protagónicos en Mamma Mia! y el papel de Cosette en la adaptación a la pantalla grande de Tom Hooper de Los Miserables (2012).

Seyfried recibió una nominación al Oscar a la Mejor Actriz de Reparto por interpretar a la actriz de la Edad de Oro de Hollywood, Marion Davies, en Mank (2020). En septiembre de 2022, ganó un Emmy por su interpretación de la fundadora de Theranos, Elizabeth Holmes, en The Dropout.

Lacey Chabert/Gretchen Wieners

La fiel integrante de las plásticas, cuyo padre inventó el “Toaster Strudel”, vivió complejos momentos en la cinta del 2004, cuando su amistad con Regina comenzó a debilitarse tras la llegada de Cady.

Antes de Mean Girls, Lacey Chabert ya tenía una larga carrera como actriz infantil, principalmente en papeles de voz en películas como Anastasia (1997) y The Lion King II: Simba’s Pride (1998) y en la serie de Nickelodeon The Wild Thornberrys. También fue parte del elenco principal de Party of Five, interpretando a Claudia Salinger durante las seis temporadas de la serie.

Después de Mean Girls, Chabert continuó su película para televisión y su trabajo de doblaje, además de aparecer en algunos largometrajes, como Black Christmas (2006) y Ghosts of Girlfriends Past (2009). Tras ello, comenzó en actual en películas de Hallmark Channel, en donde ha participado en más de 30 producciones.

Daniel Franzese / Damián

Tras Mean Girls Daniel Franzese protagonizó las series de televisión Looking, Recovery Road y Conviction. También apareció en RuPaul’s Secret Celebrity Drag Race y en la serie de telerrealidad Not So Straight in Silver Lake.

Lizzy Caplan / Janis Ian

Lizzy Caplan es conocida por películas como Cloverfield (2008), Hot Tub Time Machine (2010) y Now You See Me 2 (2016).

También tuvo participaciones destacadas como Casey Klein en Party Down y Virginia Johnson en Masters of Sex, aunque también apareció en series como True Blood, New Girl, The League, Castle Rock y Truth Be Told. Interpretará a Alex Forrest junto a Dan Gallagher de Joshua Jackson en la adaptación de la serie Paramount+ de Atracción fatal.

Jonathan Bennett/Aaron Samuels

Antes de Mean Girls, Jonathan Bennett tuvo papeles recurrentes en programas como All My Children y Veronica Mars. Desde entonces, sus películas incluyen Cheaper by the Dozen 2 (2005) y Van Wilder: Freshman Year (2009).

Bennett también llegó a la sexta semana de la competencia de baile Dancing with the Stars, en la temporada 19, y apareció en la temporada 2 de Celebrity Big Brother. Estuvo entre las estrellas originales de Mean Girls que aparecieron en la escena épica de tributo a la película en el video de Ariana Grande de 2018 para “Thank u, next”.