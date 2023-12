Constanza Capelli se convirtió en la primera ganadora de Gran Hermano Chile. La participante se llevó la mayoría de los votos del público y resultó ganadora de $35 millones de pesos.

Y es que Cony supo ganarse el cariño de los televidentes quienes desde el día uno la apoyaron con todo lo que esto significó durante el programa. Debido a su estado de ganadora, la participante está realizando diversas entrevistas y apariciones en la televisión.

Uno de los programas en los que estuvo luego de su salida fue el react de Claudio Michaux y es que la ganadora tuvo su primera vez estando presente en el programa y vio algunos de sus mejores momentos dentro de la casa estudio.

Se arrepiente de lo de Rai

Durante el programa de React Claudio le preguntó a Coni si se arrepentía de alguna pelea dentro de la casa y la bailarina respondió que si, se arrepentía de varias. Pero que principalmente se arrepentía de la gran pelea que tuvo con Raimundo dentro de la casa.

“Una de las peleas de las que me arrepiento es la de Raimundo, la que tuve con Rai. Me pareció injusta más que porque no tuviese mis razones creo que ya una cosa es una razón pero fue totalmente desmedido me fui a la chu…“, mencionó.

Reaccionó a sus peleas

Eso no es todo y es que también Constanza reaccionó a sus peleas más grandes dentro de la casa y nuevamente tomó el tema de Raimundo mencionando que le daba pena destacando nuevamente que se arrepentía bastante.

Además de eso reveló que habló con Francisca sobre la misma pelea que tuvo con Raimundo y es que mencionó que la influencer se acercó a hablar con ella y decirle que la bailarina la había discriminado por su cuerpo.

“Uno se tiene que hacer cargo de lo que uno hace no sé lo que haya pasado para adelante eso es otra cosa. Yo estoy hablando de esa pelea en particular y si me arrepiento harto“, destacó sobre su conflicto con Rai.

“Y la Fran me lo comentó después, yo debo admitir que de ese episodio que fue super fuerte mi cabeza como que eliminó varias cosas. Y la Fran en algún momento me dijo que yo la había como discriminado por su cuerpo y también eso lo encuentro terrible, no hay nada que justifique una respuesta tan básica y menos… así que nada, fome, nada que ver. No representa para nada quién soy pero si son cosas que pucha con la impulsividad del momento pasan pero que no deberían pasar“, comentó sobre la situación de Fran en particular.

Puedes revisar el video a continuación:

Asimismo, también destacó que ella no era un personaje sino que era así de explosiva y que no estaba pendiente de qué podía ser atractivo para el programa. Pero que si sabe que era contenido ahora que salió, ya que dormir y levantar pesas no era muy interesante para los televidentes.

Si quieres saber más de lo que dijo Constanza en el react, puedes revisa el react completo con Cony a continuación: