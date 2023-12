Para bien o para mal, Alessia se convirtió en una de las participantes destacadas de Gran Hermano Chile. Odiada por algunos y querida por otros, la participante destacó por varias razones y una de ellas no gustaba mucho a los televidentes de PlutoTV.

Y es que Alessia como ex The Voice cantaba todos los días en la casa más famosa del mundo y eso no gustaba demasiado a los televidentes del 24 horas de Pluto porque para algunos llegaba a ser desesperante escucharla o simplemente les daba “cringe”, algo así como vergüenza ajena.

Ahora, tras salir de Gran Hermano, la tambiéninfluencer ha aprovechado de vivir el exterior y también continúa trabajando en la música y es que su sueño, como dijo varias veces en el programa, es ser una cantante.

La joven incluso le pidió un consejo a Nicki Nicole en su paso por una de las fiestas y ahora llegó a tener una colaboración con Américo, otro cantante que tuvo su paso en una fiesta dentro de la casa más famosa del mundo.

Lanzan canción juntos

Así es Alessia sorprendió a sus seguidores al lanzar una canción con Américo. Y es que ambos hicieron contacto durante una fiesta en Gran Hermano en la cual el cantante estuvo invitado.

Tras salir del encierro Alessia volvió a tener contacto con el cantante y se los vio disfrutando y cantando lo que confirmó que ambos colaborarían juntos e incluso ambos hicieron un video para anunciarlo.

Ahora y tras un pequeño tiempo de espera ambos subieron el video en el que se los ve cantando. Aunque la canción como tal no es un lanzamiento original ya que es un cover de la canción “Quién” que lanzó Américo hace algunos meses.

De igual forma en el video compartido por ambos podemos notar más sobre el talento que tiene Alessia a la hora de cantar.

Puedes revisar el video a continuación:

Se lleno de comentarios

Luego de estrenarse este video entre ambos, la participante recibió el apoyo de algunos de sus antiguos compañeros de Gran Hermano. Y es que Francisco, conocido como Papá Lulo, le comentó a la participante y destacó que siempre le conmovió cómo cantaba.

Además iCata también mostró su apoyo a la participante así como muchos otros fanáticos de Alessia que estuvieron expectantes de escuchar esta colaboración.

A pesar de que algunos de sus grandes amigos del reality no le dejaron ningún comentario, la ex participante del programa se llenó de comentarios de fanáticos de ella y de Américo en los cuales destacaron lo lindo que cantaba.

De igual forma mediante sus historias de Instagram Alessia le pidió a sus seguidores que siguieran apoyando el video y compartiéndolo para que así pudieran lanzar la versión completa de la canción prontamente.

Y es que con esto Alessia está logrando un espacio en la industria chilena y quién sabe quizás hasta un tiempo después veamos uno de los temas de la ex participante dando vueltas.