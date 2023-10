Alessia volvió en el repechaje a Gran Hermano a una semana de ser eliminada por el público hace un par de semanas. Finalmente la participante se mantuvo un tiempo más en la casa y nuevamente fue eliminada por el público que votó para sacarla de la casa estudio de Buenos Aires.

Con un 56,73% de los votos del público contra 43,27% de los votos de Viviana finalmente Alessia dejó Buenos Aires y volvió a Santiago como eliminada y sin posibilidad de poder volver a ingresar a la competencia.

Una de las grandes razones por las que Alessia fue eliminada nuevamente de la competencia es porque se ganó el repudió de cierto público por meterse en la relación de Skarleth y Jorge.

Se refirió a la polémica

La ex The Voice fue tildada de “pick me girl” debido a generalmente acercarse a Jorge y lograr que así Skarleth se apartara de ellos dos con mala cara.

Ahora en el programa Ni Tan Basados de CHV la participante estuvo invitada a participar y ahí decidió hablar sobre este hecho ocurrido en la casa el que fue criticado por muchos.

Sobre esto Alessia destacó que encontró muy mal su actuar y que no se había dado cuenta de lo que había hecho. Junto con esto destacó que cometió un error con esto y que no fue su intención hacerlo.

“Además está el tema de videos que yo vi de Skarleth y Jorge donde yo estaba muy en el medio. Nada que decir de eso me caigo mal al ver esos videos la verdad, te voy a ser muy sincera. No me gusto, yo creo que cometí un error bien grande en que quizás la costumbre que tenía de ser amigo de ellos antes de que fueran pareja me hizo creer que tenía una confianza mayor y quizás no me di cuenta si puse a Skarleth incómoda en algún minuto“, explicó en el programa.

“Por lo menos lo único que me deja tranquila es que nunca fue mi intención jamás incomodar. Yo jamás querría eso no, no. Yo creo que una de las cosas por las que yo me comporte así es porque yo nunca sentí nada más que amistad con Jorge“, agregó.

“Si cruce límites que no debí haber cruzado. Creo que una vez me llevó en brazos a dormir, que yo estaba muy acostumbrada a eso antes, pero no consideré que ahora él está con Skarleth y eso no se hace“, finalizó su punto.

Problemas en la casa y críticas

Además de lo que sucedió con Skarleth y Jorge la participante se refirió a las críticas que hace el público hacía ella y como básicamente fueron las propias mujeres las que la criticaron más aún su actuar.

Junto con esto en el programa también conversó sobre su paso en la casa y demás problemas que tuvo con sus compañeros. También sobre las peleas que cada vez se están haciendo más recurrentes entre los participantes.

Y es que la misma Alessia destacó que el encierro no permite que los participantes se separen y puedan calmar sus ánimos para así poder resolver este tipo de problemas entre ellos.

Asimismo habló de su relación con Raimundo en la casa y cómo se comportará una vez que el participante se encuentre fuera de la competencia en el mundo real fuera de las cámaras.