Desde este viernes 15 de marzo la música se toma la comuna de Cerrillos. Y es que durante tres días: viernes, sábado y domingo, se vive el Lollapalooza Chile. Una nueva edición del conocido festival de música se toma el Parque Bicentenario de Cerrillos.

Algunos ya tienen sus pulseras y están listos para ingresar al evento, otros por tanto el mismo viernes irán a retirar sus pulseras en el recinto. Con esto en mente muchos se preguntan si es que pueden entrar y salir del recinto durante el fin de semana, esto porque el evento dura todo el día.

¿Se puede entrar y salir del Lolla?

La respuesta simple es no. No se puede entrar y salir del Lollapalooza. Y es que una vez que ingresas al recinto no puedes salir y volver a entrar, una vez que sales ya te fuiste y no te puedes arrepentir de tu decisión.

Por eso tienes que ver bien en qué horarios irás al Lolla y cómo organizas tus tiempos durante este fin de semana y es que el evento tiene su apertura de puertas a las 12:00 horas del mediodía y finaliza, casi todos los días, a las 23:30 horas.

Esto se debe principalmente a los protocolos de seguridad que tiene Lollapalooza, que no permite que las personas salgan y vuelvan a ingresar.

Hay excepciones. Y es que según la normativa del Lolla las personas que asistan al festival con sus hijos podrán salir del recinto, esto solo para ir a dejarlos a su hogar o con alguien que los pueda cuidar.

A los padres que acudan con hijos se les permite retirarse en una sola ocasión desde las 13:00 y 23:00 horas para dejar a los niños en su hogar. Este permiso se monitorea con la pulsera utilizando el carril de Kidzapalooza y siempre y cuando se hayan acreditado previamente en el Portal de Entrada de ese sector en el parque.

Estos serían los únicos que podrían salir y volver a entrar al recinto, sin ninguna excepción a parte de esta.