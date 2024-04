Prime Video ha tenido expectante a los fans hace bastante cuando anunciaron la opción de que Fallout saltara de los videojuegos a la pantalla. Tras confirmarse, la producción avanzó rápidamente y la espera al fin terminó.

La serie del reconocido videojuego de rol en un mundo post-apocalíptico llegará al streaming de Amazon en todo el mundo en abril y con todos los capítulos de la por ahora única temporada.

Y RedCarpet de RedGol tuvo la oportunidad de entrevistar a sus protagonistas, Ella Purnell (Army of the Dead, Yellowjackets) y Aaron Moten (Emancipation, Ricki and the Flash), como único medio chileno en tener el diálogo frente a frente mientras se promocionaba la serie en Nueva York con la invitación de Prime Video.

Los actores hablaron de este gran proceso de ser parte de Fallout, de sus personajes y de lo que conocían de la historia post-apocalíptica a la que hacen referencia en los videojuegos.

No los dejaban jugar Fallout

Con simpatía y mucha felicidad en los ojos, Ella y Aaron nos recibieron en Nueva York para conversar sobre el estreno de la serie, que tiene tanto a los fans de los videojuegos ansiosos como también quienes han visto el tráiler de esta impactante historia.

Y es que este fin del mundo en un hipotético universo donde extrañas criaturas y villanos conviven en un planeta en que bajo tierra existen grandes grupos de sobrevivientes. Y se llevará una divertida y dramática historia con ambos actores como protagonistas.

Claro que las sorpresas que están aseguradas en la serie (RedCarpet tuvo acceso a los primeros episodios y prometemos que están increíbles), pero también al parecer en la producción.

Lo que no podíamos ignorar era si tanto Ella (Lucy) como Aaron (Maximux) habían jugado Fallout, sobre todo en un contexto en que producciones de conocidos videojuegos como The Last of Us, Gran Turismo o hasta Super Mario han sido llevados a la pantalla con gran éxito.

La primera pregunta fue justamente qué conocían del videojuego Fallout o si ya lo habían jugado:

“Siempre supe de Fallout. Si me estuvieras mostrando un póster de cualquiera de las portadas del juego, habría sabido cuál era, pero nunca había jugado antes de entrar en este mundo“, explicó Aaron sobre su conocimiento sobre Fallout.

A lo que Ella agregó que “lo mismo. Lo sabía, no había jugado. Jugué. Nos dijeron que no teníamos que jugar, ¿no? Dejaron bastante claro que no teníamos que jugar para prepararnos para la serie ni nada por el estilo”.

Una táctica para quizás no buscaran imitar a personajes o dependieran de los juegos, claro que ambos no hicieron mucho caso:

“Pero lo hice. No soy muy buena en eso, así que pasé mucho tiempo viendo jugar a otras personas porque yo tampoco llegué muy lejos”, agregó Ella.

A lo que Aaron complementó que “Yo hice lo mismo. Twitch, Streams, YouTube, todos fueron una gran referencia para nosotros porque estábamos tomando el mundo de estos juegos y poniéndolo en pantalla“.

El desarrollo de sus personajes

Aunque no se han contado muchos detalles de ambos, Aaron y Ella tendrán roles bastante distintos en la serie. Mientras Purnell dará vida a la protagonista Lucy, quien vive en un refugio con su familia y otros supervivientes, Moten personifica a Maximus, un hombre que busca ser un héroe en un intenso equipo militar.

“Lo que más me gustó de Lucy fue que tiene muchas capas. Empiezas en este lugar tan inocente. Es ingenua y protegida, literalmente”, detalló Ella Purnel sobre su personaje. Además de contar de cómo se identifica en este rol:

“Y hay una dureza debajo de ella que se revela a medida que avanza la historia, que quizás no notes cuando la veas por primera vez. Creo que se la subestima fácilmente, y eso es emocionante para mí“. Por su parte, Aaron detalló lo difícil de la personalidad de Maximus:

“Realmente disfruté la pasión de Maximus, su empuje. Estuve hablando antes con Ella sobre comparar a Maximus con la misma comparación que Shakespeare hace con un personaje, Cassius. Lo llama perro hambriento y se trata de su ambición. Realmente me identifico con eso“.

“Su brújula moral sobre cómo ser ambicioso y cómo lograr sus objetivos es un poco diferente a la nuestra, la mayoría de nosotros hoy”; cerró el actor.

¿Cuándo se estrena Fallout en Prime Video?

La nueva serie de Prime Video, Fallout, se estrenará con todos sus capítulos el próximo 11 de abril en todo el mundo.