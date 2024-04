Éxito total con El Duro de Jake Gyllenhaal, y ahora Prime Video se prepara para otro seguro éxito con lo que será el estreno de la serie Fallout el próximo 11 de abril.

Basada en el famoso videojuego de rol, el mundo post-apocalíptico llega a la pantalla de la mano del streaming y el director Jonathan Nolan, hermano del aclamado Christopher Nolan (Oppenheimer) pero que también ha brillado con luces propias con producciones como Westworld.

Además de ser guionista en películas de su hermano como Memento, The Prestige, Batman The Dark Knight y The Dark Night Rises, además de Interestellar.

Ahora entrando en el mundo de los videojuegos, la serie Fallout parece tener un éxito expectante. Por lo mismo, en RedCarpet nos trasladamos a Nueva York por invitación de Prime Video para entrevistar a los protagonistas de la serie: Ella Purnell y Aaron Moten.

Además de destacar el estreno de la serie, Ella Purnell también llenó de elogios al director en esta entrevista con nosotros.

Los elogios de Ella Purnell a Nolan por Fallout

La actriz de inmediato destacó a Jonathan Nolan, contando que “amo a Jona (Jonathan Nolan). Creo que ambos lo hacemos. Sí. Es una fuerza absoluta y me encanta verlo y aprender de él. Es un gran maestro“, incluyendo a Aaron en sus palabras.

A lo que agregó que “también es muy difícil trabajar o encontrar un director que pueda darte excelentes notas de actuación y material emocional como ese, y que también tenga el conocimiento técnico, y definitivamente tiene ambos. Es un gran placer trabajar con él“.

Los personajes de Fallout

Ella y Aaron también se dieron tiempo para hablar de los desafíos de sus roles de protagonistas en esta esperada producción. Purnell, quien ya ha tenido roles de “sobreviviente” en producciones como Yellowjackets y Army of the Dead, habló sobre su experiencia en esta superproducción:

“Creo que una de las cosas más desafiantes fueron las acrobacias. No fue tan desafiante una vez que comencé. Es la anticipación. Simplemente, tenía mucho miedo de parecer estúpida y no me consideraba una persona muy coordinada. Ahora los amo, pero definitivamente tenía miedo al principio“.

Ella será Lucy en la serie, una mujer que vive junto a su familia en uno de los refugios de la ciudad tras la bomba nuclear que terminó con todo. Pero deberá subir al yermo cuando una tragedia la obligue a salir.

Sobre repetir el personaje de una sobreviviente, ya que en Yellowjackets sobrevive junto a sus compañeras a un accidente de avión y en Army of the Dead, es un apocalipsis del tipo zombies:

“Sí. Es algo de lo que no me di cuenta que era un tema en mi trabajo hasta que la gente empezó a hacer comparaciones. Pero me interesa ver a la gente desesperarse y llegar al límite mismo de sus posibilidades y de su capacidad. Y creo que todos piensan que saben quiénes son hasta que te ponen en una situación desafiante o de supervivencia”.

Por el lado de Aaron y su personaje Maximus, el actor tiene un gran desafío al tener un personaje poco habitual. Y es que aparte de ser un soldado con la motivación de ser un héroe, buscará todo para conseguirlo, aunque sea romper su moral:

“Creo que lo que diferencia (a mi personaje) de los otros dos principales del programa es que Maximus nació y creció, toda su vida transcurre en Wasteland (Superficie en Fallout). Y creo que el mundo ha tenido una manera, Wasteland ha tenido una manera, supongo, de moldearlo para que tal vez esté lleno de demonios, como tal vez los reconoceríamos”.

Para finalizar, explicó que su personaje “creo que está desesperado por hacer lo glorioso para alcanzar el poder, pero también lo que será más noble y correcto. Creo que anhela ambas cosas”.