A inicios de este mes de marzo Canal 13 reveló que Tonka Tomicic no iba a trabajar más en la cadena televisiva y saldría del canal tras 14 años. La animadora hace mucho tiempo que ya no se encontraba en pantalla después de la polémica con el Caso Relojes en el que se vio inmiscuida con Parived en 2023.

La noticia no sorprendió a nadie y es que al no tener planes la animadora no tenía mucho más que hacer en el canal por tanto no renovó su contrato. Asimismo ella incluso también habría revelado que quería incursionar en nuevos desafíos laborales. Ahora se habrían revelado más detalles sobre esta salida.

¿Por qué dejó Canal 13?

El medio El Filtrador reveló que los motivos serían porque Tonka “no tenía proyectos a corto plazo. Por lo que no le podían garantizar que volviera a las pantallas, lo que a ella no le interesó”, explicó el sitio.

El Filtrador también explica que para evitar esto se había buscado colocarla en algún proyecto, como la cancelada Gala de Viña. Pero todo quedó en nada ya que su imagen habría sido mal evaluada en estudios tras los episodios con Parived e incluso las marcas no la querrían como rostro.

Ricardo Cantín, uno de los amigos más íntimos de Tonka Tomicic, reveló en un nuevo episodio de “Que te lo digo” de Zona Latina detalles de la vida de la mujer quién habría declinado una oferta de renovación de contrato esto debido a problemas económicos.

Sobre su salida de Canal 13, Cantín reveló que se fue debido a que no quería quedar congelada otra vez.

“Ella lo veía venir porque fue ella quien tomó la decisión de no aceptar una oferta de Canal 13 porque tengo entendido que tiene otros proyectos más interesantes donde ella puede estar mejor y más libre, de cosas que le gustan y no estar congelada, si era obvio. Ahora los detalles de esos proyectos yo no los sé. Que yo le pedí que no los contara para que resulte“.

Y es que Paula Escobar reveló que la cifra que le ofrecieron a la animadora no fue suficiente para que se quedará en el canal. Esto porque de los 40 millones que recibía antes solo le estaban ofreciendo 8 millones. Monto que no alcanzaría para mantener la vida de la animadora quien aún no se recupera tras toda la polémica.

Puedes revisar el capítulo de Que te lo Digo a continuación: