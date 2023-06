Continúa la intensa competencia de baile en Canal 13, y en el último episodio de “Aquí se baila” se conoció a un nuevo participante eliminado por el jurado. Llegaron al capítulo de eliminación Jazz Torres y Kike Faúndez, ambos bailarines debieron bailar 45 segundo la canción de Jazz fue P&Pm de B-Dash y Faúndez bailó Natural de Brady Watt.

Luego de esa corta batalla de baile el jurado debía deliberar quién de los dos seguía en la competencia y de manera unánime tomar la decisión de eliminar a Jazz Torres, segundos más tarde el animador del programa Sergio Lagos llamó a Tati Fernández y a Diego Espinoza quiénes tenían una importante noticia que dar al público y al todos sus compañeros. Finalmente la influencer comunicó que se retira oficialmente de la competencia de baile, dándole la oportunidad de seguir a Jazz Torres una semana más.

¿Por qué Tati Fernández se retiró de Aquí se Baila?

Las razones de la salida de Tati Fernández de “Aquí se baila” fueron claras, la joven no se encuentra bien de salud debido a un virus que la acompleja y prefirió priorizar su salud. “En el último capítulo pasado que yo bailé, no estaba bien, estaba muy delicada de salud. Y después del capítulo me tuve que ir a urgencias, estaba bien complicada“, afirmó la tiktoker. También agregó que “tengo un virus súper delicado y lamentablemente eso no me permite bailar. Por lo que, tampoco me permite estar en la competencia. Pero quiero que sepan, que yo estoy bien, estoy súper feliz, estoy muy contenta del trabajo que hicimos con Diego. Pero en estos momentos tengo que priorizar mi salud“.

Ante la eliminación de su compañera señaló “siento que no es justo tampoco, que alguien de ustedes ahora se vaya, y por eso en esta ocasión le quiero dar mi puesto a la Jazz para que pueda volver a intentarlo. Y así estaremos todos bien“.