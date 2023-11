Este miércoles 29 de noviembre fue un día especial para los fanáticos nacionales que llegaron al Movistar Arena para presenciar el regreso de Pet Shop Boys a Chile, dúo británico que celebra la gira “Dreamworld: The Greatest Hits Live”, el cual repasa sus grandes éxitos.

Las cifras oficiales señalan que 12 mil personas fueron testigos de un show imponente, donde una vez más Neil Tennant y Chris Lowe mostraron lo mejor de su amplio repertorio, convirtiendo el recinto ubicado en Parque O’Higgins en una verdadera fiesta con más de una veintena de éxitos.

Pet Shop Boys celebra sus más de 30 años de trayectoria con un imponente show en Chile

Minutos antes de que comenzará el show, la banda británica mostró su apoyo a Ucrania, en marco del conflicto con Rusia, proyectando su bandera ante los miles de fanáticos nacionales que a esa hora colmaban cada zona del Movistar Arena.

Pasada las 21:00 horas comenzó el show del dúo que vivió su momento de mayor fama mundial entre la década de los 80’ y 90’, iniciando todo con “Suburbia”, sencillo del álbum Please, lanzando en 1986 y el cual tuvo un gran recibimiento de los presentes que veían nuevamente a los británicos en suelo nacional tras ocho años de ausencia.

Neil Tennant sin duda se robó las miradas del público, su carisma, interpretación y simpatía fue clave para generar un lazo con los asistentes , mientras que Chris Lowe, fiel a su estilo que lo ha acompañado durante toda su carrera, tomó un rol más secundario, el que no le impidió ser igualmente aplaudido en cada momento del show.

Lo cierto es que Trennante y Lowe no pararon ahí e interpretaron una seguidilla de canciones, en total fueron ocho temas sin descanso donde pasaron algunos hits como “Opportunities (Let’s Make Lots of Money)”, “Where the Streets Have No Name (I Can’t Take My Eyes Off You)” y “Left to My Own Devices”, este último cerró una primera parte del show con vítores a los músicos que en ese momento ya se veían acompañados por otros tres miembros de la banda de apoyo.

Al terminar su octava canción, Neil Tennant agradeció por primera vez al público su presencia en el lugar, pasando, de todas maneras, rápidamente a una nueva seguidilla de temas, comenzando con un mix de “Single-Bilingual” y “Se a vida é (That’s the Way Life Is)”, lanzados en 1996 en el álbum Bilingual.

El show de Pet Shop Boys cada vez lograba mayor ritmo y en gran parte se debió a su excelente puesta en escena, acompañado muchas veces por las fuertes luces de colores, una pantalla de fondo y una móvil que fueron claves en acompañar cada ritmo en su respectivo estilo.

Tras los éxitos de “Domino Dancing” y “Monkey Business” llegaría una de las primeras canciones que convertiría al Movistar Arena en una fiesta, se trata de “New York City Boy”, lanzado en 1999 y que hizo bailar al público sin importar si su ubicación era cancha, platea o tribuna, en ese momento todo el recinto ubicado en Beaucheff era la discoteque más grande del país.

Rápidamente la fiesta se acabaría y Tennant pasaría a tocar una versión acústica de “You Only Tell Me You Love Me When You’re Drunk”, el cual fue acompañada por las luces de los celulares de los miles de asistentes, creando una atmosfera única y emocionante.

Así es como se completaría la primera hora del show, que en su totalidad contaría con 26 temas (dos encore incluidos).

La segunda hora del show del dúo británico comenzaría con “Jealousy” tema que se vería acompañado nuevamente por la pantalla móvil que baja al escenario y que marcaría el inicio de otra tanda de grandes éxitos que conto con “Paninaro” y su inconfundible coro, además de “You Were Always on My Mind”, uno de sus más grandes éxitos y cover de la canción de Gwen McCrae, interpretada también por otros artistas como Elvis Presley.

La lista de temas continuaría y es como llegaríamos a la interpretación de “Heart”, otra canción que llegó al número uno en Reino Unido y que se llevaría la ovación más grande de la jornada.

El tema número 20 de la noche por su parte, fue “What Have I Done to Deserve This?”, canción que originalmente es interpretada por Pet Shop Boys y Dusty Springfield, pero que en esta oportunidad fue bien fielmente interpretada por Clare Uchima, corista y tecladista de la banda.

La última tanda del show, previo al encore habitual, contaría con “It’s Alright” , “Vocal”, “Go West” e “It’s a Sin”, este último uno de los grandes temas del dueto, siendo top 1 en Reino Unido por tres semanas en 1987.

Pet Shop Boys tras unos breves minutos en backstage, regresaría el escenario para interpretar de manera espectacular dos grandes hits, “West End Girls” y “Being Boring” (este último contó con la presentación de la banda), dando así por finalizado un show inolvidable para los asistentes que pudieron disfrutar, bailar y cantar más de una veintena de éxitos de la banda conformada por Neil Tennant y Chris Lowe.

Revisa a continuación los mejores momentos del show de Pet Shop Boys y el setlist completo de la jornada:

Setlist de Pet Shop Boys en Chile: