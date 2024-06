Para ver House of the Dragon: Max anuncia descuento de 50% en su plan anual

Este domingo 16 de junio se estrena en Max y HBO la segunda temporada de House of the Dragon. La nueva parte de la historia de los Targaryen se toma la plataforma de streaming de HBO.

Con el estreno del primer capítulo, y los siguientes todos los días domingos, finalmente empiezan nuevamente los domingos de Game of Thrones. Y es que la serie que se ubica en el universo de la tan reconocida serie.

Max anuncia descuento

Con el estreno de House of the Dragon a la vuelta de la esquina, Max anuncio una promo de descuento para los nuevos suscriptores de la plataforma. La promo es para todos los usuarios nuevos que contraten alguno de los planes anuales que ofrece el sitio.

Y es que Con Tu Año a Max, los nuevos suscriptores podrán adquirir un 50% de descuento en cualquiera de los planes anuales de Max entre el 13 de junio y el 1 de julio de 2024.

La promoción permitirá a los nuevos usuarios disfrutar de la promoción por un total de 12 meses, es decir, un año completo.

En concreto, los planes actuales de Max quedarán con los siguientes precios si se accede a la promo:

Plan Básico con anuncios: Precio mensual $5.990. Precio anual con la promoción : $35.940 pesos ($2.995 por mes)

Precio mensual $5.990. Plan Estándar : Precio mensual $7.990. Precio anual con la promoción : $47.940 pesos ( $3.995 por mes)

: Precio mensual $7.990. Plan Platino : Precio mensual $9.990. Precio anual con la promoción : $59.940 pesos ($4.995 por mes).

: Precio mensual $9.990.

Si no tienes una cuenta en Max podrás acceder hasta el próximo 1 de julio a la promoción que tiene el sitio para ofrecer y así podrás disfrutar de todo el catálogo de Max el que incluye, entre otras cosas, todas las temporadas de Game of Thrones y además podrás ver los capítulos de House of the Dragon 2.