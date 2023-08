El último eliminado de Gran Hermano fue Lucas, el que se fue con un 88% de los votos del público. Debido a su reciente salida es que el participante se encuentra siendo llamado a diferentes entrevistas para contar un poco más de su paso por la casa más famosa del mundo.

En estas el influencer de 23 años se ha dedico a aclarar sus diferentes polémicas y cosas que hizo durante el encierro a sus compañeros como por ejemplo la pelea con Pincoya, el porqué de su acento argentino y más.

¿Reconoció que hizo bullying?

Ahora en su paso por el programa Ni Tan Basados de CHV el participante aclaró lo que había pasado con Estefi al interior de la casa.

Hay que recordar que con anterioridad Lucas le mencionó a Hans que hiciera lo mismo que hacía con Estefi e ignorar a Jennifer y decirle que se “iba al baño”.

Ante esto la ex Miss Chile llamó al no bullying durante el programa en vivo en CHV el día viernes durante la fiesta de la casa.

Por esto en Ni Tan Basados hablaron del tema y se le mencionó que la Estefi había hablado durante una de sus entrevistas en el programa.

“Es la única persona con la que no tuve una relación…Con la Pincoya muchas semanas me llevaba muy bien, nos quedamos conversando y me cagaba de la risa“, explicó al principio sobre su relación con la Miss Chile.

“Con la Estefi nunca tuve una relación, nunca logré(…) Al principio no me aleje, al principio como que habían ciertas conductas de la Estefi que son propias de su personalidad“, explicó.

“No es que ella haya hecho algo mal particularmente, pero que a mi me generaban ruido y no quería como… prefería no hablar con ella porque me sentía incómodo. Entonces para evitar algún tipo de confrontación como decir las cosas para no ser hiriente o pesado, la evitaba no más“, agregó.

Aquí el joven explicó que muchas veces evitó a Estefi cuándo ella le preguntaba qué pasaba y si podían aclarar el problema que pudieran tener ambos, lo que finalmente incomodaba a Lucas.

“Le pido disculpas porque lo hice totalmente como para evitar un conflicto mayor me aleje, entonces si, te pido perdón Estefi“, mencionó a la modelo.

Puedes revisar el momento completo a continuación: