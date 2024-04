Las redes sociales estallaron durante este inicio de semana tras enterarse de una grave acusación de parte de Melina Noto. La argentina fue animadora de la Fiesta de la Vendimia en Casablanca y lo que podría haber sido un buen momento terminó mal y con una denuncia por acoso sexual hacia el vocalista de Glup!

Y es que, según se detalló, el pasado 7 de abril, Cristián “Koko” Stambuk habría intentado besar, sin su consentimiento, a la animadora. Posteriormente, se viralizó un video en dónde el mismo Koko aviva al público a que lo apoyara para así recibir un beso de Noto.

Fue la misma Municipalidad de la comuna la que lanzó un comunicado reprochando las acciones del vocalista de la banda, destacando que se determinó “tomar todas las acciones necesarias para dar una debida reparación“.

Asimismo, anunciaron acciones legales en conjunto con el equipo jurídico de la municipalidad en contra del vocalista por su actuar.

Se disculpó

Con un video, el que se publicó en las redes sociales de la banda, Koko Stambuk se refirió a la polémica y ofreció las disculpas correspondientes a Melina Noto.

“Quiero en este video pedir una gran disculpa a Melina Noto por lo que pasó este domingo en Casablanca. Este no es un video de justificación, no es un video para normalizar las cosas, es un video para pedir disculpas por las cosas que pasaron“, comenzó diciendo Stambuk.

“He pensado mucho en qué decir realmente y no me queda nada más que admitir que cometí un error. Creo que todos somos seres humanos y a veces hacemos cosas que no están bien“, agregó.

En el mismo video, el vocalista recalcó que se hace cargo de su actuar y “las consecuencias legales de mi error“.

“Por mi lado estoy en contra de estas situaciones, me observo en el video y siento que fue una cosa muy tonta de mi parte y lo reconozco“, agregó.

“Me avergüenzo, pido disculpas y sinceramente creo que fue un error, creo que hay que aprender a que estas cosas no sucedan más y en especial esta disculpa una vez más es para Melina Noto por haber pasado un momento tan incómodo por mi culpa“, finalizó.

