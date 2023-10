Cada vez queda menos para que Sayen: La Ruta Seca arribe a la plataforma de Prime Video con la segunda parte de la exitosa trilogía nacional que retrata la historia de Sayen, quien continuará buscando venganza por lo sucedido a sus seres queridos y proteger su territorio.

La primera cinta se convirtió en la película latinoamericana más vista el mundo, por lo que los fans están ansiosos por disfrutar de la segunda parte que llegará a la plataforma el próximo 20 de octubre.

Además, desde hoy y hasta el día del estreno de Sayen: La Ruta Seca, las personas que no estén suscritos al servicio Prime Video podrán ver gratis la película inicial de la primera trilogía de acción chilena de manera gratuita en el streaming.

En conversación con Red Carpet, los protagonistas de la película, Rallen Montenegro, Jorge López, Katalina Sánchez y Felipe Contreras, entregaron detalles de lo que ocurrirá en el segundo ciclo y cómo fue participar en la esperada historia de drama.

Jorge López y Katalina Sánchez adelantan que pasará en Sayen 2

En esta nueva entrega Sayen (Rallen Montengro) se convirtió en una fugitiva y está siendo buscada por todas las autoridades, sin embargo, encontrará inesperadas situaciones en el camino, mientras busca su venganza. En la nueva entrega, Jorge López (Élite) y Katalina Sánchez se suman a la historia, en donde tendrán un papel fundamental en la atrapante saga.

La Ruta Seca se filmó en el desierto de Atacama, en donde gira la trama. Acerca de cómo fue grabar en el norte de Chile, Jorge señaló: “El desierto era un personaje más, a veces uno ensayaba la secuencia y llegábamos ahí y teníamos que resolver porque hay tormenta de arena, por ejemplo”.

A lo que Catalina agregó: “Que no se diga que no batallamos contra el desierto, pero también nos acompañó mucho, un personaje más. Van a ver unas imágenes increíbles, que yo, personalmente, no conocía el Desierto de Atacama y cuando fui, además por trabajo, me sentía afortunadisíma”.

Asimismo, el actor, que ha construido una larga carrera internacional y que a participado en producciones como Élite y Mala Fortuna, se refirió a su regreso al país para participar de la producción.

“Estoy super emocionado de poder volver a Chile, después de diez años que llevó trabajando afuera, con un personaje que me llenó el alma hacerlo, porque hay un discurso super interesante que tiene Gaspar, con la desesperanza, con la falta de oportunidades. Creo que es super interesante mostrarlo y visibilizarlo”.

“Él habita una resignación, por el tema de la falta de oportunidades, tiene una línea valórica súper empática con Sayen”.

“Luego hace cosas que tiene que ver con eso, dialogo con el entorno de acuerdo a lo práctico, es lo que tengo, es lo que voy , es como tiro para delante. Y es lo que le pasa quizás al 90% de la población, también que digo ‘me cortan mi sueño, no puedo soñar, no está permitido” y me emociona porque pasa en nuestro país, no te enseñan a volar. No puedes”.

En la misma línea agrega: “Entonces, me toca a mí en un cierto punto, también lo viví, también pase por eso, que es bonito poder transitarlo. Y como actor fue un deleite, la verdad de poder hacer. Aparte es la primera vez que hago a un personaje chileno de verdad, nortino…es la primera vez que estreno algo en mi país. Es muy emocionante”.

Por su parte, Katalina, quien fue parte de la exitosa serie nacional La Jauría, también de Prime Video, se refirió a su personaje, quien toma un papel fundamental en la nueva historia y el desarrollo de la lucha de Sayen.

“(Ella) habla de la desesperanza y por mi parte, mi personaje tenía mucha fuerza adolescente, de ir a todo, muy arrojada, de tener sueños y ‘no me importa, estoy en el lugar más hostil del mundo, más seco y voy a luchar por mis sueños y voy a hacer esta lucha por el pueblo’“, comentó.

“Ella está muy consciente de la lucha social que se está llevando dentro de la película, es algo que se vive constantemente en nuestro país, la desigualdad y la falta de oportunidades. Está todo muy céntrico y eso es lo que intenta retratar esta película”, expresó la actriz.

Rallen Montenegro y Felipe Contreras hablan sobre los principales desafíos de Sayen 2

Rallen Montenegro interpreta a Sayen en la trilogía, quienes en la primera parte vio como se derrumbaba su mundo y debía sumergirse en la clandestinidad para proteger su vida y a sus seres queridos.

En comparación a la primera trama, la actriz se refirió a uno de los cambios más notorios del nuevo ciclo.

“Yo creo que el primer gran cambio es el cambio de look que le hicimos con el departamento de arte, make up y vestuario, que yo estoy muy agradecida de que tomaron mi sugerencia de raparla y eso me ayudó mucho a construir esta faceta un poco más dura, un poco más arraigada en su conflicto, con una emoción muy visible que la moviliza finalmente en una encrucijada por buscar venganza y justicia por sus muertos”.

“En esta segunda entrega, a Sayen lo que le pasa es que se empodera más del cártel de prófuga que le dan y toma el toro por las astas”, agregó la protagonista.

Mientras que Felipe Contreras, quien se suma a la trama en este segundo ciclo, se refirió a lo que más le llamó la atención de la historia.

“Para mí fue muy atractivo participar de una producción tan grande, que tenia estos ribetes internacionales. fue muy interesante poder trabajar en el desierto, que se haga este tipo de producción en Chile”.

Acerca de su personaje, el actor señaló que “es bastante lineal, un poco de esa rudeza media bruta, que hace caso, que hace el trabajo sucio, que no piensa mucho, que va y ejecuta. Desde ahí empezamos a trabajarlo y que produzca también un cierto miedo, un cierto peligro para la protagonista. Eso era lo importante”.

Acerca de qué es lo que hace que Sayen sea una producción tan exitosa y tan llamativa para los televidentes, la actriz señaló: “Tiene este componente que es muy contemporáneo, que habla de un conflicto que creo que no es solamente propio de este país, sino que también de muchas latitudes, entonces creo que eso también aporta a que la gente quiera verla, porque es fácil de digerir, porque está pasando, se escucha en muchos lados.

“Entonces también es un aporte a que colectivamente nos hagamos más preguntas, creo yo, no sé si las películas o las obras artísticas tienen la potestad para resolver cosas, sino que más bien plantear preguntas, plantear problemas, y en la medida de que la gente se las haga el trabajo ya está hecho. Lo más importante, sobre todo, independiente del éxito, es que pueda haber bulla alrededor de Sayen”.

Mientras que Felipe respondió: “La heroína, creo que es un gran mensaje, una gran imagen que se transmite a las nuevas generaciones, pero también a toda la sociedad en general.

Para luego agregar: “Esto de que los héroes no son hombres, sino que ahora son heroínas, son mujeres fuertes, mujeres que no se rinden, que van ante la adversidad, creo que son mensajes muy importantes de entregar y la película lo da. Es muy novedoso, muy contemporáneo y muy transformador para nuestras sociedades”, expresó el actor.