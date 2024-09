La actriz Javiera Acevedo estuvo presente en el podcast “Más que titulares” en donde reflexionó sobre la maternidad y su relación con el padre de su hijo Kai, con quien se encuentra separada.

“Los dos hemos sido súper generosos como padres. Queremos lo mejor para nuestro hijo. Sin pensar en el otro, en mí y en ti, siempre en pro del hijo. Es una visión súper madura, que nunca me lo hubiese imaginado y se fue dando de a poco”, comenzó explicando en el espacio.

Las confesiones de Javiera Acevedo

La actriz agregó que a su ex pareja lo ve como “un buen padre”, agregando que “eso es lo que yo quiero y lo que mi hijo merece. El camino no ha sido nada fácil, pero finalmente todo lo que hemos hecho tiene un niño feliz. Al final es como ‘avancemos’ (…) porque es la única manera”.

“Él es el importante, nosotros lo tuvimos a él. Que tú, que yo, al final eso es ego y el ego al final mata. Yo el ego lo tengo ahí, como una nube negra, como que es lo único capaz de destruir todo encuentro, al final el ego nos destruye como personas, el importante es el Kai, el resto va a ir mutando y las relaciones personales van a ir mejorando si es que uno está pensando en él, porque está pensando en el bien del otro, no del tuyo”.

Asimismo, fue consultada sobre ser encasillada como “madre soltera” al no tener una relación con el padre de su hijo. “Tíldenme como quieran. Soy madre soltera porque no estoy con el padre de mi guagua, pero eso fue un punto en un camino demasiado grande, yo soy madre finalmente, porque madre hay una sola

“Cuando me quiero picar por algo digo “oye, yo soy madre soltera” y ahí lo pongo, como cuando me quiero defender. Es difícil, porque no tienes una red de apoyo como quisieras, pero, al final, lo termino agradeciendo porque quizás la relación con su padre no sería tan buena si yo no hubiese sido madre soltera”.

“Siempre me fijo no en la desgracia de lo que paso, pero no podría haber sido mejor, yo creo que al final nuestra relación es bacán porque no hemos tenido que lidiar con nuestra relación de pareja, como que al final eso no fue un rollo, Kai nació desde el amor, de ahí nosotros no estuvimos juntos, pero Kai tiene ese amor”.