Jack Ryan, la exitosa serie de Prime Video, acaba de llegar a la pantalla con su cuarta y última temporada, la cual trae grandes sorpresas para los fans de la ficción basada en las novelas de Tom Clancy, la cual incluye la llegada de un importante personaje interpretado por Michael Peña.

En conversación con Red Carpet, el actor que ha participado en grandes producciones como Ant-Man, Million Dollar Baby, World Trade Center, Narcos: México y The Shield, entregó detalles sobre esta nueva etapa en su exitosa carrera y como fue para él sumarse a la serie con el papel de Domingo Chávez.

Su llegada a Jack Ryan 4

Aunque el actor ha participado en numerosas series como The Shield, Narcos: México, Eastbound & Down, Gracepoint, ER y Chozen, esta es la primera vez que el actor se suma como personaje principal en una temporada final.

Acerca de esta nueva experiencia, el intérprete señaló que el primer trabajo con una plataforma de streaming fue cuando se unió a Narcos: México, en donde señala que disfruto mucho la experiencia de formato largo. “Me divertí tanto haciendo eso que quería encontrar un programa en el que tal vez pudiera hacer una temporada”.

Y así, de manera inesperada, llegó el llamado de John Krasinski, expresó el actor. “Me dijo: ‘¿Pensarías en este personaje?’ Esto es en lo que estoy pensando'”.

Luego agregó: “Yo estaba como, ‘sí, déjame mirarlo’. Y entonces fue cuando vi la serie, el programa es increíble. Lo vi en dos días, yo y mi familia. Casi de inmediato le dije número uno, no puedo creer que no haya visto el programa antes. Y luego número dos, estoy dentro, amigo. Esto es bueno, cuando leí el primer guión, fue mejor que su presentación y la presentación de John fue bastante buena”.

Asimismo, se refirió a la experiencia de sumarse en la temporada final de la historia. “Cuando estás filmando algo como esto, puede ser un poco confuso porque primero estás filmando la última parte. Y no es como una película de 120 páginas, eran como 500. Así que estás como, Espera un minuto. Bueno. ¿En qué día estamos? Así que tuve que tratar de organizar lo mejor que pude todas mis notas y mis notas de personajes y las artes y esas cosas para que tu narración se pudiera hacer de una manera no demasiado confusa para no confundir mucho a la audiencia”.

Michael también reveló que disfrutó mucho las filmaciones en Hungría. “Rodamos la mayor parte en Budapest. Y esa fue mi segunda o tercera vez allí filmando. Sé que hicimos The Martian allí, y fue genial. Hacía frío, pero lo pasé bien”.

El debut de Domingo Chávez

A pesar de que Domingo debuta por primera vez en la cuarta temporada de Jack Ryan, el personaje tiene una potente historia en las novelas de Tom Clancy, por lo que los fans de la ficción ya están familiarizados con él.

En la cuarta temporada, Domingo Chávez podría ser “el operador más letal que haya empleado la CIA”. Según su archivo de a CIA, Domingo estaba en la cima de su curso de entrenamiento de guerra especial BUD/S Navy SEAL y se convirtió en el líder de la División Arcoíris.

Las misiones de Chávez para la CIA, denominadas Operación Pluto, lo enviaron a él y a Rainbow por todo el mundo para realizar más de 15 misiones SOG (Grupo de Estudios y Observaciones altamente clasificados) exitosas, que también fueron parte de operaciones clandestinas.

Jack cierra a Pluto y, mientras investiga qué tan profundo llega realmente la organización, recluta la ayuda de Chávez. Al principio, Domingo amenazó a Ryan con volver a poner a Pluto como subdirector interino, pero ambos se dan cuenta rápidamente de que hay algo más grande en juego que ahora los involucra a ambos.

Para darle vida al personaje, Michael señala que estudió la participación de Domingo en las distintas adaptaciones. “Lo que hice fue mirar sus partes en todas estas series diferentes, y el personaje cambia ligeramente de un libro a otro. Así que realmente no podía concentrarme demasiado en los libros”.

Luego añade: “Principalmente tuve que concentrarme en los guiones y luego tener mi interpretación de ellos, lo cual es bastante evidente en cuanto a la forma en que iba a interpretar a este personaje“.

Agregando que: “Solo tratando de asegurarme de que la gente entendiera su motivación para las cosas. Creo que hicieron un gran trabajo con él. Pierde algunos hombres y luego quiere encontrar una persona responsable de ello, y eso fue todo. Creo que el guión hizo un buen trabajo al hacerlo identificable”.

El reconocido actor entregó detalles de cómo será el camino de Domingo durante la temporada y cómo se conecta con su personaje. “Crecí en un área de bajos ingresos en Chicago, y tú tenías el sueño de hacer algo por ti mismo”.

“(Domingo) Trabajó muy duro para pasar de las filas en el ejército para trabajar con la CIA. Yo lo hice, no sabía si iba a estar en finanzas o no tenía idea de que iba a ser actor. Pero hay algunas similitudes en cuanto a cómo ambos crecimos. Así que pude concentrarme realmente en esa parte. Y creció en el este de Los Ángeles. Estaba en el ejército y siguió escalando posiciones. Pero seguro que es latino y con unas raíces bastante fuertes”.

Revisa el tráiler de la cuarta temporada a continuación