Lollapalooza Chile se encuentra preparando su decimotercera edición la cual se realizará los días 21, 22 y 23 de marzo próximo en el Parque Cerrillos y ya reveló la fecha en que comenzará su espera preventa de entradas.

Con 12 exitosas ediciones anteriores en donde se han presentado artistas de la talla de Miley Cyrus, Kanye West, Rosalia, Eminem, Machine Gun Kelly, The Killers, Foo Fighters, Björk, Pearl Jam, Blink 182, Feid, SZA, Dranke, The Strokes, Billie Eilish, Twenty One Pilots y Sam Smith, entre otros, se espera que la nueva entrega también tenga un increíble line-up.

Por lo mismo, los fans de la música y del festival no quieren quedar afuera del evento y se preguntan cuándo podrán adquirir los tickets.

¿Cuándo es la preventa para Lollapalooza 2025?

La preventa comienza este martes 30 de julio a las 12:00 pm a través de sistemas Ticketmaster. La preventa comenzará con los Early Bird, que permiten el ingreso a los tres días del festival, sin embargo, tiene entradas limitadas, por lo que una vez agotadas comienza la preventa 1, seguida del 2 y 3, para después pasar al precio normal.

Precio de las entradas

Pase general 3 días:

Early Bird (1000 tickets), con costo incluido, tiene un valor de $128.800, seguido de la Preventa 1 tiene un stock de 4000 entradas y un precio final con cargo incluido de $240.000, mientras que la Preventa 2 tiene un stock de 6000 tickets y un costo de $257.000, con cargo incluido.

Preventa 3, con cargo incluido, tiene un precio de $302.400 y 6000 entradas en stock, mientras que el precio normal es de $347.200 con cargo incluido.

Si eres cliente Cenco Mall o Banco de Chile tendrás un descuento del 20%, en donde Early Bird queda en un monto de $128.000, Preventa 1 a $240.800, Preventa 2 a $257.600, Preventa 3 a $302.400.

Lolla Lounge

Para el Lolla Lounge en Preventa 1 el costo de la entrada es de $215.200, con cargo incluido, para la Preventa 2 el valor, con cargo incluido, es de $604.800, mientras que precio Normal el costo es de $700.000, con cargo incluido.

Con el descuento para clientes Banco de Chile y Cenco Mall del 20%, el costo queda en $515.200 para la Preventa 1, $496.800 para la Preventa 2 y Normal $575.000.

Lolla Platinium

Mientras que para Lolla Platinium, la Preventa 1 tiene un valor de $840.000, con cargo incluido, Preventa 2 $952.000, con cargo incluido y Normal tiene un precio de $1.064.000.

Con el 20% para clientes Cenco Malls y Banco de Chile, las entradas quedan en un valor de $690.000 para la Preventa 1, Preventa 2 a $782.000 y Normal a $875.000.