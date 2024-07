El Lollapalooza Chile 2025 está actualmente en marcha. El festival durante esta semana reveló las fechas para la próxima edición que se llevará a cabo en marzo del próximo año.

El 21, 22 y 23 de marzo el festival se tomará nuevamente el Parque Bicentenario de Cerrillos con grandes escenarios para presentar a los artistas que formen parte del cartel para la decimotercera edición.

Con estos anuncios es que ya comienzan a sonar los primeros nombres de artistas que podrían sumarse a este nuevo cartel que se debería anunciar el último trimestre del año.

Primera descartada del cartel

Una de las que más sonada para estar presente en el cartel del 2025 era Sabrina Carpenter. La estadounidense detrás de “Nonsense” estuvo presente en varios festivales durante el verano en el hemisferio norte.

Con presentaciones exitosas en los dos fines de semana de Coachella y también en Radio 1 en Luton en Reino Unido. Fue aquí donde presentó sus temas Nonsense y Expresso además de su más reciente estreno Please Please Please.

Sabrina Carpenter en Radio One en Luton, Reino Unido. Foto: IMAGO

Con este precedente en festivales, se presentó como una de las altas probabilidades de retornar a la región para el Lollapalooza, esto después de pasar por Argentina en 2023 como telonera de Taylor Swift.

Lamentablemente, Carpenter prontamente salió de la lista de posibles debido al anuncio de su gira “Short n’ Sweet World Tour” que comienza en Estados Unidos en septiembre de este 2024 y continuará en Europa en marzo de 2025, finalizando el 22 de marzo en Ámsterdam, sin posibilidad de poder venir al festival.

No se descarta que la estadounidense puede venir a la región, pero de hacerlo sería de manera solitaria con su gira. Y es que hay que recordar que este próximo mes de agosto se estrena su nuevo álbum de estudio “Short n’ Sweet“.