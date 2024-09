La ex Gran Hermano contestó al comentario de sus ex compañeros de encierro.

"No la escucha ni la tía": Fran Maira respondió con todo a ninguneo de Mateucci y Oriana

A través de sus redes sociales Fran Maira respondió con todo a comentario de Luis Mateucci y Oriana Marzoli acerca de su conocida canción durante el encierro de ¿Ganar o Servir?.

En un nuevo capítulo del reality de Canal 13 los participantes estuvieron en una fiesta grupal donde comenzó a sonar el conocido tema de la ex Gran Hermano “Amiga ya mató” que cuenta con más de 5 millones de reproducciones en Spotify, mientras que la artista cuenta con más de 400 mil oyentes mensuales.

Durante ese momento la participante comenzó a bailar y corear su canción, mientras una curiosa conversación tenían Oriana y Luis. “Top 1 en Chile y no la escucha ni la tía”, señaló el argentino.

“Me hace mucha gracia esta hueo… loca diciendo primero top y nadie la canta. Yo, por lo menos, me sé tu canción, gracias”, replicó la española en referencia a la canción de Mateucci “Ganar o Servir” que tiene 144.000 reproducciones en Spotify.

La respuesta de Fran Maira a Mateucci y Oriana

A través de sus historias la cantante compartió un video del registro de sus excompañeros de encierro hablando de su canción en donde escribió.

“Efectivamente, no la escuchó tu tía. La escuchó tu abuela, tu mamá, tu hijo y tus nietos JAJAJ”.

Revisa el registro a continuación

El fin de la amistad de Fran y Oriana

El quiebre de la relación entre ambas se vivió durante la llegada de Pamela Díaz quien protagonizó fuertes cruces con la española.

Durante una conversación entre ambas, Fran le comentó que prefería mantenerse al margen de esas discusiones, lo que molestó a Marzoli.

Luego, tras su regreso a la casona, Fran se acercó para conversar con Oriana, quien le explicó los motivos de su enojo. “Puedo estar muy enfadada, pero yo fui tu apoyo en esta casa antes de que existiese tu noviecito. Yo en estos casos demuestro lealtad, apoyo, cariño de verdad”.

“Entonces me quedó clarísimo que no voy a pelear contigo, pero ha sido una decepción gigante escucharte decirme que no quieres ni siquiera conversar sobre el tema (de Pamela)”, señaló la española.