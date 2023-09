Amazon Music presentó el pasado 12 de septiembre la segunda edición de su iniciativa “Rompe“, con la artista nacional Flor de Rap, como la segunda artista en presentarse en el espacio.

Rompe Cl es un programa que apoya a artistas locales que están marcando tendencia y han construido una emergente carrera en la música. El espacio se transmite en vivo a través del canal de Twitch de Amazon Music, en donde además de una una increíble sesión musical los artistas tienen una relajada conversación con la periodista y presentadora Rayen Araya.

Flor de Rap en Rompe Cl

Flor de Rap, cuyo nombre real es Ángela Lucero Areyte, ha construido una exitosa carrera que la posicionan como una las voces más potentes del rap nacional, con letras profundas y marcadas por su historia personal.

La joven artista reveló cómo es el proceso de creación de sus canciones y cómo ha logrado sobrepasar los momentos difíciles en su vida.

“Tienes dos caminos: O te derrumbas, te quedas ahí y pierdes la oportunidad de valorar la vida, salir adelante o sales adelante definitivamente y le das con todo”, comentó.

Asimismo, se refiere al éxito de su carrera en el mundo del rap y cómo este ha servido de impulso para otras artistas del género. “Me encanta y me hace sentirme muy feliz de haberme atrevido. Yo antes era una mujer super insegura, no confiaba nada en mí, tenía vergüenza de ciertas cosas, entonces me fui dando esa seguridad de que definitivamente era mi opción en la vida”.

“Uno lo hace inconscientemente sin saber que en tu desahogo, está el desahogo de la demás gente que te va a escuchar, de un camino y todo, entonces es muy genial. Por ejemplo, todas las chicas de la música urbana, son bacanes”.

Añadiendo: “Soulfia siempre me ha dicho ‘te agradecemos porque tú te comiste todos esos balazos y todas esas piedras que había en el camino y nosotras pudimos entrar. Estamos agradecidas’. Eso me llena mucho el corazoncito”.

En un género en donde hay muchos más exponentes masculinos, Flor de Rap se ha desenvuelto marcando tendencia y creando un espacio para que más artistas puedan sumarse. “De repente hasta las mismas mujeres no estamos acostumbradas a escuchar a más mujeres en nuestro país, a veces llego a pensar eso, pero estamos trabajando para eso”.

“Yo desde que vengo con mi mensaje, bien rapera, desde el underground, diciendo ‘vamos, arriba, somos poderosas, nosotras también podemos, con la vista al frente, a pesar de cualquier adversidad”.

Asimismo se refirió a lo que significa ser la primera mujer en RompeCl, la artista señaló: “Me siento super feliz, abriendo como la iniciativa, espero que vengan muchas compañeras más a romperla, se siente lindo, muy afortunada”.