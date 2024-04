Una era sangrienta ha terminado. Se trata de MaXXXine, la tercera película que da punto final a la saga que comenzó con “X”, lanzada en el año 2022 y que tras su éxito, surgió en el mismo año una precuela llamada “Pearl”. Asimismo, ahora podremos saber qué sucederá con Maxine y si logra concretar su sueño de ser actriz.

Incluso, cabe señalar que durante una entrevista en Variety, la actriz, reveló detalles al interpretar el personaje en el film Pearl.

“Creo que Pearl me ha cambiado fundamentalmente como intérprete. Me ha dado un sentido completamente nuevo de mí mismo y un nivel completamente nuevo de confianza en términos de lo que creo que puedo hacer. Fue mucho, pero también increíblemente gratificante y un gran regalo para jugar. Realmente siento que me cambió fundamentalmente en muchos sentidos para mejor”.

Este nuevo film nos mostrará a su protagonista, la única sobreviviente de la masacre en la década de los años 80. La joven decide mudarse a otro estado para perseguir su tan anhelado sueño, sin embargo, es posible que surjan obstáculos que tendrán mucha sangre, incluso, en el tráiler oficial, se puede ver el recinto Bates Motel, icónico lugar que se presenta en la película Psicosis de Alfred Hitchcock.

De ese modo, Mia Goth, entregó detalles en enero sobre este nuevo estreno.

“Es la historia más importante de las tres, con más en juego, y Maxine ha pasado por mucho en este momento. Entonces, cuando la encontramos en este nuevo mundo, ella es simplemente una fuerza a tener en cuenta y vive aventuras bastante salvajes“, revela la intérprete.

¡Hay trailer oficial de MaXXXine!

¿Cuándo se estrena MaXXXine?

La película se presenta en la gran pantalla el día 5 de julio en Estados Unidos. En Latinoamérica es común que el lanzamiento en cartelera sea un día antes o después.

El film cuenta con un reparto integrado por: Mia Goth, Elizabeth Debicki, Moses Sumney, Michelle Monaghan, Bobby Cannavale, Halsey, Lily Collins, Giancarlo Esposito y Kevin Bacon.