Daniela Aránguiz estuvo presente en el más reciente episodio de Podemos Hablar en donde se refirió a la demanda interpuesta en su contra por parte de la diputada Maite Orsini por el cargo de injurias y calumnias y, además, reveló supuestas amenazas de Jorge Valdivia.

La panelista de TV, la parlamentaria y el ex futbolista, han estado en el ojo de la polémica desde hace algunas semanas, luego de que se reveló un mail de grueso calibre que le habría enviado la ex Tierra Brava a la nueva pareja de su ex marido, como parte de las pruebas de la disputa legal.

Por este motivo, Aránguiz fue parte del programa de conversación en donde entregó su versión de lo sucedido, pero además reveló nuevos detalles de su relación con Jorge Valdivia tras su separación.

Las confesiones de Daniela Aránguiz

La ex Mekano, quien en el episodio de PH señaló que fue víctima de violencia intrafamiliar, reveló nunca hizo la denuncia debido a lo que le decía su ex pareja. “A mí se me amenazaba y se me sigue amenazando con el suicidio”

Aseguró que una vez le envió una foto desde la pasarela de la carretera norte, en donde tuvo que intervenir carabineros, ya que amenazaba que se iba a lanzar. “Me voy a matar, me voy a suicidar. Va a ser tu culpa y vas a tener que vivir con la culpa toda la vida”.

“Carabineros pasa por ese lugar y ve a una persona arriba. Lo bajan y se lo llevan a una calle de al lado. Nadie me creía este discurso hasta que le tomaron las declaraciones correspondientes a Carabineros”.

Aránguiz agregó que algunas de estas amenazas eran muy recientes. “Si no vuelves conmigo, me voy a matar. No quiero entrar en detalles, pero no es solamente uno, y el último fue hace un par de días atrás”.

“Vas a dejar a tus hijos sin papá, un día voy a amanecer muerto y vas a tener que vivir con esa culpa para toda la vida”. Asimismo, la ex Tierra Brava fue consultada sobre por qué tardó tanto en separarse, revelando que el miedo la detuvo. “Él decía ‘¿quién te va a pescar con dos hijos? Mírate, ¿quién te va a pescar con dos cabros chicos?””.