El viernes pasado se hizo público que la diputada Maite Orsini presentó una querella contra la ex participante de Tierra Brava, Daniela Aránguiz, por presuntas injurias y calumnias difundidas en medios de comunicación social.

Aunque la querella aún no ha sido admitida a trámite, se han aportado pruebas a la causa que incluyen capturas de pantalla de su cuenta de Instagram, correos electrónicos y fotografías. La diputada presentó un total de 73 páginas como evidencia en apoyo a su caso.

Luego de que la noticia salió a la luz, Daniela Aránguiz alzó la voz y dijo que ella no habría enviado esos mails directamente a la parlamentaria, sino que se los envió a su ex esposo, el futbolista Jorge Valdivia, quien se los habría mostrado a su actual pareja, negando también el cargo por injurias y calumnias.

¿Qué dijo Daniela Aránguiz sobre la demanda?

En el programa Sígueme, la panelista se refirió a lo ocurrido señalando: “Lo primero que voy a decir, yo no quiero que se nombre ni la palabra hijos en ningún medio de comunicación, porque mis hijos son menores de edad. Si ella los expuso, tendrá que pagar las consecuencias, pero yo no autorizo a ningún medio de comunicación que hable de algún tema que involucre a mis hijos”.

Asimismo, negó los delitos. “No hay injurias, no hay calumnias aquí. Soy una deslenguada pero terrible. Cuando me tocan a lo que yo más quiero, lo voy a defender con uñas y dientes. Y no me arrepiento de ni una palabra o de ningún mail que yo he escrito”.

La ex Tierra Brava añadió que los mails expuestos ella se los envió a su ex marido, que no tiene su mail y que la única vez que se comunicó con ella fue por WhatsApp. “Cuando yo la pillé que Jorge estaba siéndome infiel con ella, hace mucho tiempo atrás. Y después pillé que en este viaje sí estaba con ella, yo sí tuve una conversación con Maite”, reveló.

“Sé que hay una demanda y así como sé que estoy 100% segura de que todo lo que he dicho es la verdad, porque tengo pruebas”.

“Y lo otro, me llama mucho la atención y no lo quiero poner en duda, pero yo tenía el presentimiento que no estaba hablando con Jorge cuando mandé esos mails. Cuando uno se mensajea o habla tantos años con alguien, uno conoce como escribe la persona, la forma de expresarse”, agregó.

