Una emocionante noticia recibieron los fans de The Jonas Brothers en Chile, cuando se confirmó que la banda formada por los hermanos Nick, Joe y Kevin regresan al país a casi 10 años de su último concierto en territorio nacional.

DG Medios anunció que la banda realizará su esperado concierto el próximo 23 de abril en el Estadio Bicentenario La Florida, presentando su nuevo tour en donde se celebra sus álbumes It’s About Time (2006), Jonas Brothers (2007), A Little Bit Longer (2008), Lines, Vines and Trying Times (2009), Happiness Begins (2019) y The Album (2023).

¿Cuál es el valor de las entradas y de cuánto es el descuento?

La venta de entradas comienza este martes 19 de diciembre a través de sistema Ticketmaster y como siempre, en la preventa habrán importante descuentos. La preventa comienza a las 11:00 am de este martes para clientes Entel o pagando con tarjetas Scotianbank. Mientras que la venta general comienza el próximo 21 de diciembre a las 11:01 am.

La entrada más costosa tiene un costo de $215.525 correspondiente a Pit Andes, sin embargo, al comprar preventa hay un 20% de descuento, quedando ese ticket con un valor de $178.525.

La entrada Platea Zafiro tiene un costo de $114.170 y queda en $91.570. Por otra parte, Pacifico Sur tiene un costo de $192.225 quedando en un valor de $159.225. La ubicación más económica tiene un costo de $43.425, correspondiente a cancha general.

Revisa los precios a continuación

La éxito tras Jonas Brothers

Los Jonas Brothers, formados por los hermanos Kevin, Joe y Nick, son una banda estadounidense que ha dejado una marca indeleble en la industria de la música pop.

Su historia se remonta a su infancia en Nueva Jersey, donde demostraron su talento musical desde temprana edad. A mediados de la década de 2000, la banda ganó popularidad a través del canal de televisión Disney, donde protagonizaron su propia serie, “Jonas Brothers: Living the Dream”.

En 2005, lanzaron su primer álbum, “It’s About Time”, pero fue con el segundo, “Jonas Brothers”, que alcanzaron el estrellato. Temas como “SOS” y “Hold On” resonaron con el público, estableciéndolos como íconos adolescentes. Su éxito continuó con álbumes como “A Little Bit Longer” y “Lines, Vines and Trying Times”.

La década de 2010 vio la separación temporal de la banda, con cada hermano explorando proyectos individuales. Sin embargo, en 2019, sorprendieron a los fanáticos al reunirse y lanzar “Happiness Begins”, un álbum que marcó su regreso triunfal. Sencillos como “Sucker” y “Cool” encabezaron las listas, consolidando su estatus como adultos en la escena musical.

Los Jonas Brothers también han realizado giras internacionales impresionantes, como la “Burnin’ Up Tour” y la “Happiness Begins Tour”, que atrajeron a multitudes de fans devotos. Su presencia en el escenario, combinada con la evolución de su sonido, ha sido clave para mantener su relevancia a lo largo de los años.