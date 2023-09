Continúa la venta de entradas para la nueva edición de Lollapalooza Chile y las primeras preventas ya han agotado la mayoría de sus tickets disponibles mientras se espera a que se revele el tan esperado Line Up oficial que llenará el cartel de la versión del 2024.

Lollapalooza Chile se tomará nuevamente el Parque Bicentenario de Cerrillos el próximo 15, 16 y 17 de marzo y como todos los años se llenará de personas dispuestas a ver a algunos de sus artistas favoritos.

¿Cuándo saldrá el line up de Lolla 2024?

Aún no hay una fecha designada en la que se dará a conocer el cartel completo de la edición del próximo año. Pero para la edición de este 2023 el line up se reveló durante el mes de octubre de 2022 por tanto se espera que prontamente y con la llegada pronta del mes de octubre este 2023 también se de a conocer a los artistas que se presentarán el próximo año.

Si bien esto no está del todo confirmado la página de instagram de Lolla Chile ya ha dado indicios de que el cartel del próximo año se dará a conocer prontamente en todas sus plataformas.

A pesar de que no se ha dado a conocer nada sobre el cartel diversos nombres han rondados como rumores de que podrían llegar al line up oficial como por ejemplo Bad Bunny, Olivia Rodrigo, Thirty Seconds to Mars, New Jeans o TXT. Esto porque estos últimos formaron parte de la versión de este año del Lolla Chicago.

Mientras esperamos la revelación del line up oficial del próximo año y con conocimiento de que el cartel de la versión de este año se dió a conocer en octubre puedes adquirir tus entradas para la edición 2024 mediante la página de Ticketmaster ingresando AQUÍ.