Una buena noticia recibieron los fans de Morrissey en Chile, luego de que el artista británico debió suspender su concierto en territorio nacional, este viernes se confirmó la fecha en que llegará a territorio nacional para celebrar sus 40 años de carrera.

La noticia fue entregada por Lotus, la productora a cargo, revelando la hora y la fecha del nuevo concierto e información adicional para quienes no puedan asistir en al nueva fecha.

¿Cuándo se presentará Morrisey en Chile?

El concierto que marca su regreso a territorio nacional se realizará el próximo 15 de febrero de 2024 en el Movistar Arena. Para quienes no puedan asistir en esa fecha y deseen la devolución del ticket por el monto total pagado, se abrirá un proceso de devolución este viernes 22 de septiembre hasta el 13 de octubre, ingresando a Puntoticket.com/Devoluciones.

MIentras que la reversa del dinero, se realizará a través del mismo medio por el cual se adquirieron las entradas.

¿Por qué se suspendió el show de Morrissey?

Hace algunas semanas, una inesperada noticia impacto a los fans del artista, en donde se reveló que su concierto agendado para finales de septiembre debió suspenderse debido a problemas de salud del artista.

A través de sus redes sociales, Lotus compartió un comunicado que señala que “Por enfermedad, el concierto de Morrisey previsto para el 21 de septiembre en el Movistar Arena debe ser pospuesto”.

40 años de Morrissey

El artista comienza este 2023 una gira aniversario en donde celebra sus 4 décadas de exitosa trayectoria, en donde el líder de The Smiths, detrás de hits como The Charming Man, Bigmouth Strikes Again, Everyday is Like Sunday, How Soon is Now, Suedehead y There is a Light that Never Goes Out anunció 18 fechas, en donde 7 serán en países latinoamericanos, México, Argentina, Colombia, Perú, Brasil y Chile.