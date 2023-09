Cuando en 1986 Morrissey cantaba junto a The Smiths sobre una luz que nunca se apaga, tal vez no imaginó que cumpliría 40 años sobre los escenarios y esa luz, sigue más prendida que nunca. El Divo de Manchester a pesar del tiempo, ha sabido conservar una destacada trayectoria, llena de éxitos y polémicas.

Steven Patrick Morrissey, más reconocido por su apellido, inicio como artista en los años ochenta con Johnny Marr y Andy Rourke, entre otros. Juntos tocaron el cielo con The Smiths. Solo cuatro álbumes de estudio les bastaron para dejar himnos que suenan en las radios del mundo hasta hoy, pese a que la banda solo alcanzó a estar junta entre 1982 y 1987.

Tras la separación del grupo, Morrissey siguió con una gran carrera solista. Al británico nunca le faltaron los éxitos, así como tampoco las polémicas. Es que el cantante estuvo siempre lejos de ser un hombre encantador. Cada vez que ha sido consultado sobre algún tema controversial, no ha tenido problemas en dar su punto de vista. Para bien o para mal.

Las polémicas de Morrisey

En el 2022 el diario El País realizó un artículo preguntándose “¿cómo el cantante más admirado de los ochenta se convirtió en el más odiado?”. Desde peleas con sellos discográficos, a declaraciones poco afortunadas sobre artistas como Madonna, le han hecho ganarse aquel rótulo. Frases contra la inmigración y la diversidad, hacen que muchos lo apunten como una persona de extrema derecha, algo que él ha negado.

Un polémico capítulo incluso lo vivió aquí en Chile. Morrissey fue parte del Festival de Viña del Mar 2012 y sus peticiones no dejaron a nadie indiferente. El artista es un animalista declarado, vegano y que no tolera ropa hecha con especies. Por eso, Eva Gómez tuvo que retirar las plumas de ave de su vestido. Hasta Cristián Sánchez fue sacado de las primeras filas por petición de su producción, sin nunca aclararse los motivos. También se debió suspender la competencia folclórica.

¿Cuándo estará Morrissey en Chile?

Morrisey regresa a Chile tras estar por última vez en el 2018. Lo hará el jueves 21 de septiembre en el Movistar Arena. No es necesario ser un fanático para conocer al revés y al derecho algunos de los grandes éxitos que interpreta de su etapa solista y en The Smiths. Everyday Is Like Sunday, Suedehead, This Charming Man y There Is a Light That Never Goes Out, entre otros, lo acompañarán en su vuelta a Santiago. Porque pasan las canciones, las polémicas, pero mantiene esa luz que nunca se apaga. Las entradas ya están agotadas.