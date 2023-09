Una inesperada noticia impactó a los fans de Morrissey luego de que la productora encargada de traer al artista a Chile anunció que su concierto agendado para finales de septiembre debió suspenderse debido a problemas de salud del artista.

A través de sus redes sociales, Lotus compartió un comunicado que señala que “Por enfermedad, el concierto de Morrisey previsto para el 21 de septiembre en el Movistar Arena debe ser pospuesto”.

Asimismo, revelan que se está buscando reagendar una nueva fecha. “Estamos trabajando con su equipo para reprogramar la fecha del show en nuestro país, la cual informaremos tan pronto como podamos. Tanto su equipo como la producción local lamentamos los inconvenientes de esta fortuita situación”.

“Una vez que se informe la nueva fecha, las personas que opten por no asistir podrán solicitar la devolución del ticket por el monto total pagado, cargo por servicio incluido, en los plazos que se informarán oportunamente a través de nuestras redes sociales, página web y mail a los compradores del ticket”, concluye el comunicado.

40 años de Morrissey

El artista comienza este 2023 una gira aniversario en donde celebra sus 4 décadas de exitosa trayectoria, en donde el líder de The Smiths, detrás de hits como The Charming Man, Bigmouth Strikes Again, Everyday is Like Sunday, How Soon is Now, Suedehead y There is a Light that Never Goes Out anunció 18 fechas, en donde 7 serán en países latinoamericanos, México, Argentina, Colombia, Perú, Brasil y Chile.