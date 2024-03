Niall Horan llega a Chile con The Show Live Tour: ¿Cuándo es la venta de entradas?

Niall Horan, el ex integrante de One Direction, reveló las fechas y países de su nueva y esperada gira mundial “The Show Live“, las cuales, para alegría de sus miles de fans en Chile, incluye a territorio nacional, en donde presentará en vivo las canciones de su último trabajo el cual lleva el mismo nombre y fue estrenado en junio del 2023.

El artista estrenó su tercer álbum de estudio, el cual contiene los temas “Heaven” y “Mealdown”, el cual mezcla géneros como el rock y el synth pop. Por lo mismo, muchos se sus fans se preguntan dónde se presentarán y cuándo comenzará la venta de entradas.

¿Cuándo es la venta de entradas para Niall Horan en Chile?

Tal como anunció DG medios, la productora a cargo del evento, el concierto se realizará el próximo 4 de octubre en el Movistar Arena y la preventa exclusiva para clientes Entel o pagando con tarjetas Scotia tiene un 20% de descuento y comienza el miércoles 6 de marzo a las 10 am.

Mientras que la venta general iniciará a partir del viernes 8 de marzo en Puntoticket.

Niall Horan: The Show Live

“The Show” se presenta como una reflexión profunda que abarca una variedad de temas, desde la salud mental hasta la complejidad y la incertidumbre insondables del amor. Constituye una declaración fascinante que aboga por seguir el corazón hasta llegar a su verdad absoluta.

Niall Horan comparte su aprecio por la conexión emocional con el público al verlos cantar con expresiones llenas de emoción.

“No hay nada mejor que ver al público cantarte con toda esa emoción en la cara y saber que están vinculando la canción a algo significativo en sus propias vidas”, dice Niall Horan. “Para mí, eso es siempre lo más grande que puede surgir de componer canciones”.

Billboard describe “Meltdown” como una canción donde Horan se sumerge en una producción pop-rock vibrante, destacando melodías pegajosas y un ritmo constante. Resalta la presencia confiable del cantautor en el ámbito pop.

Escucha el álbum “The Show” de Niall a continuación

Originario de Mullingar, Irlanda, Horan, con más de 80 millones de discos vendidos y numerosas giras con One Direction, debutó en solitario con “Flicker”, que alcanzó el número 1 en el Billboard 200 en octubre de 2017.

El álbum incluía éxitos como “Slow Hands” y “This Town”. “Flicker” obtuvo reconocimiento global, con más de ocho mil millones de streams y certificaciones de platino y oro en varios países. Le siguió “Heartbreak Weather” en 2020, encabezando listas en el Reino Unido y Billboard, consolidando aún más el éxito de Horan como artista en solitario.