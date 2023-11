Una noche llena de sorpresas vivieron los jugadores de Gran Hermano, en donde no solo se vivió una emotiva eliminación a pocos días de la esperada final, sino que además hay nuevos cambios en la competencia debido a esto.

Luego de que Hans se convirtió en el nuevo eliminado de la competencia por decisión del público, tras estar 147 días en el encierro, en una placa que incluía a Jorge y Skarleth, se activó una nueva etapa en donde las estrategias deberán cambiar.

¿Cuáles son los nuevos cambios de Gran Hermano?

Debido a que quedan muy pocos en competencia, Diana Bolocco reveló a los jugadores que tan cerca de la gran final ya no se puede usar la fulminante, que mandaba a un jugador directamente a placa sin opción de ser salvado por el líder, ni tampoco la espontánea, que entrega 3 y 2 votos a dos jugadores.

Según Página 7 la gran final del espacio se realizará el próximo 3 de diciembre.

Taylor Swift provoca cambio en Gran Hermano

Como era de costumbre, al revelarse que el nuevo eliminado de la competencia es Hans, muchos esperaban verlo en el panel de los días lunes en donde el jugador que abandona la casa conversa con los panelistas y repasa su estadía en la competencia. Sin embargo, los conductores del espacio revelaron que esta semana no será así.

Debido a los conciertos en Buenos Aires. Argentina, que realizó la estrella de la música Taylor Swift, muchos chilenos viajaron al país vecino para ver el gran espectáculo y vibrar con The Eras Tour, ya que no se pudo realizar en Chile, esto hizo que para el regreso al país del eliminado este se retrase por falta de pasajes, por lo que no estará el lunes en el panel, ni tampoco podrá tener acceso a redes sociales.

Diana Bolocco reveló que Hans permanecerá aislado en un hotel del país trasandino hasta el miércoles, en donde finalmente viajará a Chile y participará del panel del programa.

Eliminación de Hans

El jugador más joven de la competencia se convirtió en el último eliminado en abandonar la casa por decisión del público. En una placa de eliminación marcada por la emotividad de todos los jugadores, quienes veían partir a uno de los participantes originales del espacio.

“Esto era un sueño para mí, lo cumplí. También era la motivación de todos mis amigos, de la gente de afuera, que los sueños si se cumplen, no importa de donde vienes, pero los sueños si se cumplen. Si luchas y percibes tu sueño, todo va a tener su recompensa”, expresó en su despedida Hans.

“Ese es mi mensaje para todos aquellos que venimos de abajo, que venimos de población, que la meta si se alcanza, si uno se lo propone. Todos estos momentos lindos, me los llevo en el corazón, es una experiencia muy linda, crecí mucho acá, crecí como persona. Aprendí mucho y eso me va a enseñar mucho en mi vida y en mi futuro“, agregó.