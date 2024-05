Durante la conferencia de prensa en Cannes de su nueva película “Kinds of Kindness“ dirigida por Yorgos Lanthimos, la actriz Emma Stone recibió una pregunta que encendió la molestia de los cibernautas.

La pregunta a Emma Stone que encendió las críticas

La periodista María Guerra comenzó señalando: “Felicidades por esta película magnífica. Me parece que es un caballo de Troya, dentro de las convenciones sociales, producida en Hollywood“, para luego para a la pregunta dirigida a la ganadora del Oscar. “¿Cómo crees que contribuyes al feminismo, mientras trabajas con Yorgos Lanthimos?”.

A lo que Emma respondió: “¿Cómo crees tú que contribuyo”. Tras esto, la periodista agregó: “Me parece que te estás convirtiendo en una actividad y estás cambiando el modelo de rol, eres una gran estrella de Hollywood, las películas conllevan una representación, pero tus personajes están cambiando, están avanzando”.

“Así que ¿cómo te sientes?. Es decir, eres una activista del feminismo mientras trabajas con Yorgos Lanthimos”.

Tras esto, la ganadora del Oscar respondió que “Soy feminista, no sé si eso se puede llamar activismo, simplemente es lo que tiene sentido para mí“.

“Con respecto a esas historias simplemente son historias que me parecen interesante como actriz, no sé si soy el tipo de actriz que dice: ‘Tengo que hacer esta película porque tiene un mensaje específico’. Simplemente encuentro interesante a los personajes, el mundo interesante y es algo que quiero explorar.

“Así que no sé como cerrar esa pregunta tampoco, pero, soy feminista y me gusta trabajar con Yorgos Lanthimos. Así que creo que eso es activismo, no sé”, cerró entre risas.

Las reacciones de las redes sociales

Los cibernautas inmediatamente viralizaron lo ocurrido, criticando la pregunta y felicitando a Emma por su respuesta. Sin embargo, también hubo usuarios que apoyaron a la periodista.

Revisa las reacciones a continuación.

¿Cuál es la trama de Kind of Kindness?

La película tiene una duración de 2 horas, 44 minutos y narra tres historias interconectadas. Una se centra en un hombre (Jesse Plemons) cuyo jefe rico (Willem Dafoe) controla cada aspecto de su vida, desde lo que come y bebe hasta lo que viste.

Otra historia se enfoca en un policía (Plemons) cuya esposa, una bióloga marina (Stone), desaparece, pero cuando es rescatada y regresa a casa, él está convencido de que la mujer que volvió no es su esposa.

La tercera historia gira en torno a una mujer (Emma Stone) que abandona a su esposo (Joe Alwyn) para unirse a una secta sexual dirigida por personajes interpretados por Dafoe y Chau.