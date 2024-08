"No me arrepiento": Cony Capelli reacciona a multa a Chilevisión por su historia sobre el aborto

Durante esta semana se conoció que Chilevisión deberá pagar una multa de 200 UTM debido a los dichos de Cony Capelli sobre su historia de aborto en la transmisión en vivo de la primera temporada de Gran Hermano.

Y es que en julio del año pasado, Capelli contó a sus compañeros en una actividad que había realizado un aborto. “Aborté a los tres meses porque tenía una relación muy tóxica y yo no quería que él fuera el padre de mi hijo“, mencionó en ese entonces.

En concreto, la corte señaló que el cómo se tocó el tema no fue de forma educativa, sino más bien “banal”.

“Lo reprochable, no es que se haya tocado el tema de la interrupción del embarazo en un horario de protección, sino que aquello se haya realizado sin los resguardos debidos, toda vez que en tal horario, la temática debió ser abordada desde una perspectiva educativa, que refleje, además, las distintas posturas respecto del tema, lo que, por supuesto, debe ser adaptado al público que eventualmente puede tener acceso al contenido, esto es, niños, niñas y adolescentes”.

Reaccionó a la multa

Una de las que reaccionó a esto fue Cony Capelli, la protagonista detrás de este momento en PlutoTV. Y es que la ganadora del reality decidió tomarse sus redes sociales para así comentar la noticia.

A pesar, de que se pronunció días después de revelado el hecho de la multa, la mujer no tuvo pelos en la lengua para así comentar, con un pequeño texto, lo que opina respecto a lo sucedido.

“Educativo? Para mí no fue algo educativo… No debiese abordarse de ninguna otra manera que NO SEA LA REAL. Verdad cruda, pero verdad. No me arrepiento para nada. Aborto libre y seguro para todas las mujeres“, comentó en una historia de Instagram.

Revisa los dichos de Cony Capelli