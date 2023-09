La reconocida actriz mexicana Carmen Aub, está a punto de estrenar su la nueva temporada de su exitoso talkshow, Con Carmen, el cual regresa en su nuevo ciclo el próximo 14 de septiembre por las pantallas de E! Entertaiment. En este nuevo ciclo, la intérprete tendrá un nuevo e importante rol, será también productora ejecutiva.

En conversación con Red Carpet, la actriz entregó detalles sobre las sorpresas que trae el nuevo ciclo y como recibe esta nueva etapa en su carrera. La actriz es reconocida mundialmente por su participación en teleseries como ¨El Señor de los Cielos¨, ¨Niñas Mal¨, ¨Pasión Prohibida¨, ¨El Chema¨, y en esta nueva faceta en su carrera para hablar con rostros conocidos sobre sus experiencias laborales y su vida personal.

Conductora y productora ejecutiva

Sobre el nuevo rol que toma en el nuevo ciclo, Carmen señala que lo toma “con muchísima responsabilidad y respeto. Pero te puedo decir que me sumó muchísimo a la hora de ya ejecutar en la conducción. Porque como productora ejecutiva, además de involucrarme mucho más en el filtro de qué temas vamos a escoger, qué ángulo vamos a tocar en cada tema, también propuse platicar con cada invitado antes de llegar al programa”.

“Yo había notado que obviamente, como sería lo normal y lo esperado, cuando llegan estos invitados que no tienen nada que ver con el medio, a hablar de un tema, que no nada más exponerse, que ya es bien difícil y yo siempre les agradezco muchísimo a los invitados por esa vulnerabilidad conmigo. Además, llegan y les ponen la cámara, entonces están así de ¿qué está pasando?”, expresó Carmen.

Por lo mismo, revela que conversar con ellos previamente le da otro toque al programa en cuanto a cercanía y confianza. “Hablar con ellos por teléfono nos dio como que esta apertura para explicarles mejor cómo funciona el programa, que se sientan más en confianza, que cuando ya lleguen conmigo sea como más de ¿qué onda? Somos amigos, ya nosotros hablamos”, reveló la actriz.

“Entonces, siento que me sumó muchísimo a mí y también al programa el poder involucrarme como productora ejecutiva. Y yo creo que tengo un equipo increíble. Al final todos sumamos muchísimo y te puedo decir que esa tercera temporada como que todos ya tenemos un poco más claro lo que es con Carmen y se va a reflejar en la pantalla”.

La confianza de los invitados

En el espacio de conversación, Carmen junto a sus invitados comentan distintos temas que están en la palestra internacional, en los cuales además comparten de sus propias experiencias. Sobre esta relación de confianza y libertad que se genera con ellos, Carmen señala que se siente muy contenta de que ellos puedan hablar sobre su sentir sin retraerse.

“Me siento muy afortunada que las personas se sienten en confianza conmigo y me pasa también en mi vida cotidiana. Así tengo amigos que me dicen ‘wow, mi hermano nunca me había contado esto que te contó. Y yo, órale, qué bonito, la verdad. Qué padre poder crear esto, este ambiente donde no se sientan juzgados’.

“Yo creo que eso sería como la palabra clave, que cada vez que tenemos un invitado es decirles ‘Miren, antes que nada, gracias por exponerse. Y es hasta donde se sientan cómodos’. Es el feeling del programa, el espíritu del programa es que no haya filtros, que no haya censura, pero que estén cómodos y que no sea una cosa formal, que se sientan como que están platicando con su amiga y yo quiero ser su amiga porque los estoy conociendo no nada más en lo superficial, estamos teniendo conversaciones bien profundas. Y es hasta donde se sientan cómodos y yo también me voy a abrir con ellos.

“Entonces, cuando tú te abres, es el poder de la vulnerabilidad. Si yo me atrevo a ser vulnerable contigo, probablemente tú también te vas a atrever. Entonces, yo creo que es crear esta confianza con uno, se logra más que con otros y se entiende, porque no es fácil abrirse”, añadió Carmen.

La evolución de Con Carmen tras el paso de las temporadas

La actriz se refirió a como el programa ha ido cambiado con el paso de los capítulos sin perder su esencia, sino que sumando nuevas herramientas que ayuden a entregar mejor su mensaje e inicien conversaciones desde todos los lugares. “Yo creo mucho en el poder de la intención y creo que parte de mi intención en Con Carmen es crear un cambio en las personas. No se trata de hacerlos cambiar de opinión, sino un cambio de que después de cada programa puedan empezar una conversación donde puedan conocerse mejor, ser conscientes de sus acciones y eso ya crea un cambio en uno, porque yo ya no estoy actuando en automático”.

“Y yo creo que estos cambios me suceden a mí también como persona. En cada programa, en cada tema, yo evoluciono, yo crezco. Desde que estoy buscando toda esta información para tocar los temas y cuando ya estoy con los invitados, con el especialista que estoy haciéndoles preguntas, yo sigo nutriéndome de cosas nuevas que no sabía. Compartir distintos puntos de vista también me hace como reflexionar en lo que yo misma pienso y te puedo decir que hay un cambio”.

Asimismo, Carmen se refiere al impacto que ha dejado el programa. “Me siento muy afortunada, porque yo creo que es algo bien importante, porque tenemos que dejar los tabús atrás, porque tenemos que aprender a tener estas conversaciones incómodas para conocernos”.

Los temas de esta nueva temporada

La actriz también se refirió a algunos de los temas que tocarán esta temporada que está cerca de estrenarse. “Uno de los programas que vamos a tener esta temporada es acerca de para las mujeres con útero, y vamos a hablar desde el periodo hasta la menopausia, y son cosas naturales donde todavía en Latinoamérica, más desafortunadamente, se sigue manejando como en secreto, como que de estas cosas no se hablan”.

“¿Y qué pasa? Luego no sabes ni a qué doctor ir cuando estás en proceso de menopausia. Entonces, nosotros es como igual tienes que ir con un doctor, igual tienes que ir con un terapeuta, igual tienes que informarte. Nosotros no somos doctores ni mucho menos en los temas, pero aprender a tener una conversación te ayuda a saber hacia dónde ir o cómo moverte o a encontrar tu esencia”.

“Por ejemplo, si estamos hablando de poliamor o relaciones abiertas, es decir, habrá personas que digan, tal vez yo quiero una relación abierta y atreverte a decirle a tu pareja, que cuando no tienes estas conversaciones o seguimos teniendo estos tabús o estos prejuicios de la sociedad, entonces terminas metida en un matrimonio con cinco hijos y dices, Soy infeliz y no es lo que quiero, y entonces voy a ser infiel, y entonces todo termina siendo un caos”, explicó.