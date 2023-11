La temporada de conciertos de este 2023 en nuestro país ya está llegando a su fin y Carly Rae Jepsen llegó con todo uno de los últimos días de noviembre a darlo todo para su público.

Con unos fanáticos esperando desde temprano la apertura de puertas y con varios otros más que fueron llegando durante la tarde poco a poco el pequeño recinto ubicado en la comuna de Santiago fue llenándose de gente.

Una gran energía y alegría llenó el escenario

Luego de un gran opennig act de Barbacius, el que fue un gran acierto para el público que llenaba los diferentes espacios del Teatro Coliseo, Carly se preparó y salió al escenario unos minutos más tarde de las 21:00 horas.

Jepsen salió al escenario con toda la alegría y emoción posible abriendo con Let’s Sort The Whole Thing Out la cantante hizo cantar a su público desde el momento uno. Y es que rápidamente logró crear este vínculo emocionante con sus fanáticos.

Luego de darle paso a Run Away With Me la canadiense continúo subiendo más y más los ánimos y se noto que disfrutó cada momento del show en el escenario en compañía de su banda y coristas las que formaban parte del show con teñidas brillantes y coloridas.

Y es que a pesar de que la comunicación con el público no fue mucha, Carly si supo establecer este tipo de comunicación músical con los presentes presentando sus tan conocidas canciones que dejaron a más de alguno emocionado.

Esto se notó con cada una de las canciones que le siguieron las que incluyeron Surrender My Heart, Talking to Yourself y Shy Boy.

Hey I Just Met you and this is crazy

Carly escogió el setlist de su gira con un orden bastante interesante y es que después de su éxito Psychedelic Switch decidió cantar su tan gran éxito Call Me Maybe la canción que la lanzó a la fama mundial por allá por el 2012.

Jepsen lo dio todo y más al cantar su tan conocido tema ante todo el público y además se bajó del escenario para así tener más contacto con sus fanáticos en primera fila a quiénes les firmó cosas y además aprovechó de recibir regalos.

Destacando siempre lo maravilloso del público chileno, la cantante aprovechó de decir que también le gustábamos mucho antes de cantar I Really Like Youotra de sus canciones más conocidas.

Escalando cada vez más en sus temas Carly decidió terminar con The Loneliest Time, la canción que se hizo viral en tiktok durante el transcurso del año pasado y este. Con un gran fan action Jepsen soltó unas pequeñas lágrimas y mencionó que no esperaba llorar pero que sus fans lograron esto.

Con esto, Jepsen bajó del escenario y ante los gritos del público y un poco de espera volvió nuevamente a cantar las últimas canciones antes de su despedida definitiva.

Toda una fiesta

EMOTION, Your Type, Beach House, All That, I Didn’t Just Come Here to Dance y Cut to the Feeling fueron las escogidas para cerrar la noche. Y es que luego de una hora y media de concierto Carly estaba lista para dejar el escenario con todo lo grande y una gran fiesta que disfrutó más de alguno.

Ante aplausos del público presente y gritos, Carly Rae Jepsen se fue llena de cariño luego de que el público chileno lo diera todo por ella y sus canciones tanto en la cancha como en las demás ubicaciones del Teatro Coliseo.

Y es que más de alguno de sus fans se quedoesperando con ansias el poder verla a la salidadel teatro durante la noche sin saber si es que lo lograron con éxito o no.